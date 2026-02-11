miércoles 11 de febrero 2026

Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Cinco empresas presentaron ofertas para ejecutar una obra que moderniza sistemas, refuerza la seguridad y preserva el valor patrimonial del Auditorio Juan Victoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan acaba de abrir los sobres correspondientes a la Licitación Pública N.º 05-2026, destinada a la intervención integral del icónico Auditorio Juan Victoria, ubicado Capital. La obra busca avanzar en la modernización tecnológica, el refuerzo de la seguridad y la preservación patrimonial de uno de los espacios culturales más representativos de la provincia.

El Gobierno de la provincia llamó a licitación para terminar de reparar el Auditorio Juan Victoria después del terremoto de 2021.
En esta instancia se registraron cinco propuestas económicas, presentadas por las empresas MAPAL SACIA; ASFA SRL; Terusi Construcciones SA; Ing. Julio Nacusi Construcciones SRL; y CICON SRL. Todas las ofertas fueron admitidas para su evaluación técnica y económica, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos licitatorios.

El acto tuvo lugar en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda, ubicada en el Núcleo 6, 2.º piso del Centro Cívico. Participaron de la mesa de apertura el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la jefa del Departamento Contable de Obras, Flavia Tejada; y la subjefa del Departamento Compras, Carolina Ciallella, en representación del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. También estuvo presente la auditora técnica Carolina Lara, por la Contaduría General de la Provincia. La escribana actuante fue Analía Belén Cisternino Castillo, de la Escribanía de Gobierno.

image

Cumplida esta instancia administrativa, las áreas técnicas del Ministerio avanzarán con el análisis de las ofertas para determinar la futura adjudicación, conforme a los criterios establecidos en el proceso licitatorio.

Remodelando el Juan Victoria

La obra proyectada contempla la modernización de las instalaciones termomecánicas, la renovación integral del sistema de protección contra incendios y una serie de trabajos complementarios destinados a mejorar las condiciones de seguridad, confort y funcionamiento del complejo. El proyecto se ejecutará respetando las normativas vigentes para edificios declarados Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Cultural Provincial, condición que define los criterios técnicos y de preservación de cada etapa.

La intervención incluye la incorporación de nuevos sistemas de climatización, mejoras en accesibilidad, restauración de elementos interiores y adecuaciones en instalaciones eléctricas y exteriores. Estas acciones buscan garantizar el uso seguro y eficiente del Auditorio Juan Victoria, consolidando su rol como espacio cultural emblemático y asegurando su conservación para las próximas generaciones.

