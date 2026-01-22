Después de 5 años del terremoto que afectó su estructura, repararán el Auditorio Juan Victoria

El Gobierno de la provincia llamó a licitación para terminar de reparar el Auditorio Juan Victoria después del terremoto de 2021.

A cinco años casi exactos del terremoto que en 2021 provocó daños estructurales y funcionales, el Auditorio Juan Victoria será sometido a una de las intervenciones más importantes desde su inauguración. El Ministerio de Infraestructura de San Juan llamó a licitación para ejecutar una obra integral de recuperación y modernización del complejo cultural, con una inversión oficial de casi 9 mil millones de pesos.

Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura, la licitación apunta no solo a reparar los daños visibles que dejó el sismo —principalmente en el cielorraso del foyer— sino también a renovar de manera completa las instalaciones especiales del edificio, muchas de las cuales se encuentran obsoletas o resultan insuficientes para el funcionamiento actual del Auditorio. La obra se enmarca en un plan conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para reacondicionar los principales edificios culturales de la provincia, como ocurrió recientemente con el Teatro Sarmiento.

"El Auditorio Juan Victoria es considerado uno de los centros culturales más importantes de América Latina, reconocido internacionalmente por la excelencia acústica de su sala principal. Inaugurado el 21 de julio de 1970, el complejo ocupa más de 25 mil metros cuadrados, con casi 7 mil metros cuadrados cubiertos, y alberga a la Escuela Superior de Música, que cuenta con 18 aulas acústicamente tratadas para la ejecución simultánea de música sin interferencias", destacaron desde el Ministerio de Infraestructura al fundamentar la importancia de las tareas que se desarrollarán.

En ese contexto, recordaron que el terremoto del 18 de enero de 2021 produjo daños en distintos sectores del edificio, especialmente en el cielorraso del foyer. En ese momento, y como medida preventiva, se retiraron únicamente las placas dañadas, quedando pendiente una solución definitiva. Esa situación, sumada al deterioro de instalaciones esenciales, terminó impactando de lleno en la actividad cultural: desde diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de la UNSJ suspendió sus presentaciones en la sala y debió trasladarse a otros espacios, como el Teatro del Bicentenario.

Uno de los ejes centrales de la obra será la renovación total del sistema de climatización. Actualmente, el sistema de aire acondicionado solo alcanza a la sala de conciertos y resulta insuficiente. Por ello, será reemplazado por un moderno sistema HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), que permitirá controlar temperatura, humedad y calidad del aire en la sala principal, el foyer y las aulas que utiliza la Escuela Superior de Música. En paralelo, los sectores de confitería y camarines contarán con un sistema VRV, que permite una climatización independiente por zonas y mayor eficiencia energética. El recambio del sistema implica la extracción completa de la instalación actual, lo que agrega complejidad técnica a la intervención.

Otro punto clave será la adecuación del sistema contra incendios. Según detallaron desde Infraestructura, el esquema actual —basado en agua para todo el edificio— será modificado para cubrir la totalidad del predio, incluidos jardines y estacionamientos, donde se desarrollan eventos. Además, se independizarán sectores críticos como la sala de conciertos, el órgano y el depósito de instrumentos, que contarán con un sistema de detección temprana por aspiración de aire y extinción mediante gas dióxido de carbono, una solución especialmente indicada para la protección de bienes patrimoniales y musicales. También se incorporarán escaleras confinadas, puertas y tabiques cortafuego en áreas estratégicas.

La obra contempla, además, mejoras sustanciales en materia de accesibilidad. Se incorporará un ascensor y una rampa en el acceso este, facilitando el ingreso y la circulación de personas con movilidad reducida. En el interior de la sala de conciertos se realizará una restauración integral de las butacas, el piso de madera del escenario y la alfombra, mientras que las cortinas de pana serán retiradas, limpiadas y reinstaladas. En el caso de las butacas, la restauración estará sujeta a estrictos controles acústicos: luego de intervenir la primera unidad se realizarán pruebas para verificar que no se altere la acústica original de la sala.

Por tratarse de un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y Monumento Histórico Provincial, todas las nuevas instalaciones serán soterradas en los jardines del complejo, con el objetivo de no modificar la estructura original. Estos trabajos se ejecutarán en coordinación con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Además, antes del inicio de obra se realizará una verificación estructural completa de todos los sectores a intervenir y de los elementos que soportarán las nuevas instalaciones.

El plazo de ejecución será de 240 días corridos —equivalentes a ocho meses—, con finalización estimada entre octubre y noviembre. El presupuesto oficial asciende a $8.897.000.000 y la apertura de sobres está prevista para el 4 de febrero de 2026, a las 9, en la sala de licitaciones del Ministerio de Hacienda, en el Centro Cívico.

Una por una, las obras que se realizarán