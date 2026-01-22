Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Plantas capaces de limpiar suelos y aguas contaminadas sin recurrir a procesos industriales costosos ni agresivos para el ambiente. Esa es la base de la fitorremediación, una técnica sustentable desarrollada y adaptada a la realidad sanjuanina por Belén Heredia, egresada de la Universidad Nacional de San Juan, quien fue distinguida con el Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación por su investigación.

La joven investigadora propuso una alternativa concreta para recuperar suelos afectados por residuos mineros en zonas áridas de la provincia, utilizando especies nativas del monte sanjuanino, naturalmente adaptadas a condiciones extremas como la escasez de agua y la alta salinidad.

La investigación, titulada “Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro”, se centra en el uso de plantas capaces de absorber, inmovilizar o transformar contaminantes presentes en el suelo o el agua. A diferencia de métodos tradicionales como la incineración o el lavado de suelos, la fitorremediación se presenta como una opción de menor costo, más viable en grandes extensiones y con un impacto ambiental significativamente inferior.

Al respecto, Heredia explicó que, “el valor de la fitorremediación radica en que es socialmente más aceptada y respetuosa con el ecosistema, especialmente en zonas áridas como San Juan, donde las especies nativas ya están adaptadas a condiciones extremas”.

Un pasivo ambiental como punto de partida

El trabajo tuvo su origen en investigaciones previas del INTA San Juan realizadas desde 2013 en la localidad de La Planta, departamento Caucete. Allí funcionó, hace más de seis décadas, una planta de extracción de oro que dejó residuos mineros sin un tratamiento adecuado ni un cierre ambiental, generando un pasivo ambiental que aún hoy afecta a la zona.

“Detectamos una pluma de contaminación producida por los residuos mineros, pero observamos que algunas especies nativas crecían muy cerca o incluso sobre el material contaminado. Esa observación fue clave para pensar en su potencial fitorremediador”, relató la investigadora.

Durante el trabajo de campo se identificaron cuatro especies autóctonas con capacidad de crecer en suelos contaminados: Larrea cuneifolia (jarilla), Bulnesia retama (retamo), Plectrocarpa tetracantha (chimisque o manca potrillo) y Prosopis flexuosa (algarrobo). Luego, en laboratorio, se realizaron ensayos controlados con semillas y plántulas expuestas a diferentes proporciones de suelo contaminado y no contaminado para evaluar su comportamiento.

Reconocimiento académico y aporte regional

En 2025, el trabajo de Heredia fue reconocido con el Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación, un logro que destaca no solo su compromiso con la investigación ambiental, sino también el rol de la Universidad Nacional de San Juan en la formación de profesionales capaces de aportar soluciones concretas a problemáticas regionales.

La propuesta de fitorremediación desarrollada por la joven sanjuanina abre nuevas posibilidades para la recuperación ambiental de zonas mineras, combinando ciencia, sustentabilidad y conocimiento del territorio.

*Con información de la UNSJ