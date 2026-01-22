jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

La mujer que tenía la guarda provisoria de los cuatro hermanitos relató momentos de extrema tensión, amenazas con cuchillo y el violento traslado de los menores. Este jueves, los niños fueron devueltos y se confirmó que estaban en buen estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desaparecidos
Lee además
el trasfondo de la desaparicion de cuatro hermanitos que fueron intensamente buscados en san juan
Desesperación

El trasfondo de la desaparición de cuatro hermanitos que fueron intensamente buscados en San Juan
Las principales problemáticas que detectan los especialistas en los niños que asisten a las Colonias de Verano en San Juan.
Abordaje

Cómo es el trabajo de los equipos psicosociales en las colonias de vacaciones

Cinthia Aballay habló con Tiempo de San Juan y aseguró que no estuvo presente en el momento del hecho, pero reconstruyó la secuencia a partir de los relatos de vecinos y de su hermano. Según indicó, los padres de los niños llegaron en un remis gris que quedó estacionado a la vuelta de la vivienda, en inmediaciones de calle Cordillera de los Andes, en Santa Lucía.

Embed - Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos en San Juan

Amenazas y forcejeos

De acuerdo al testimonio, la situación fue violenta desde el inicio. “Vinieron a patear la puerta. Mi hermana entró por adelante y él por atrás”, relató. En ese contexto, el padre de los menores habría amenazado con un cuchillo a su hermano y, bajo intimidación, se llevó a los niños a la fuerza.

“El más grande gritaba que no quería subirse”, contó la mujer, y agregó que varios vecinos presenciaron la escena, aunque muchos no intervinieron por miedo. “Me dijeron que los chicos gritaban y lloraban”, sostuvo.

Uno de los relatos más duros fue el que refiere a una agresión directa contra uno de los niños. “Al más grande le metieron una cachetada en la espalda y lo subieron al remis”, aseguró Aballay.

Consumo de alcohol

Siempre según lo manifestado por la tía, los adultos que se llevaron a los menores habrían estado consumiendo alcohol. “En el kiosco se pararon a comprar una latita de cerveza y una botella de gaseosa”, afirmó, dato que ahora forma parte de la investigación.

Tras horas de intensa búsqueda, este jueves los niños fueron finalmente dejados y los progenitores se retiraron del lugar. “Hoy los dejó -en referencia a la madre de los niños- y se fue. No sé cómo se habrá pactado la entrega”, expresó la mujer, quien confirmó que los hermanitos se encontraban en buen estado de salud.

La causa

Tal como informaron fuentes judiciales, los cuatro niños -dos de 4 años, una nena de 5 y el mayor de 8- estaban bajo guarda provisoria de una tía, dispuesta por una jueza ante la imposibilidad de los padres de hacerse cargo de ellos. La medida se habría tomado en un contexto de vulnerabilidad familiar, que incluiría presuntos problemas de alcoholismo, aunque estos aspectos aún no fueron confirmados oficialmente.

Temas
Seguí leyendo

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Seis meses de cárcel para un acusado por el robo de una bici, una moto y un celular

Un motociclista de 29 años terminó en el hospital tras chocar con una camioneta Toyota

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado

Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Coincidencias que se repiten: las estafas con múltiples denunciantes que colapsan a la justicia sanjuanina

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecieron los cuatro hermanitos que habian desaparecido en san juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Te Puede Interesar

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta
Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.  Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años. 
Minería binacional

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.
Salud

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado
Tribunales

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado