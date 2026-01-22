Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

La desaparición de cuatro hermanitos en San Juan -que fueron encontrados durante el mediodía de este jueves en Villa Alba, Santa Lucía- mantuvo en vilo a la provincia y activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. En las últimas horas, la tía materna de los menores, quien tenía la guarda provisoria dispuesta por la Justicia, rompió el silencio y brindó un crudo testimonio sobre cómo se los llevaron.

Abordaje Cómo es el trabajo de los equipos psicosociales en las colonias de vacaciones

Desesperación El trasfondo de la desaparición de cuatro hermanitos que fueron intensamente buscados en San Juan

Cinthia Aballay habló con Tiempo de San Juan y aseguró que no estuvo presente en el momento del hecho, pero reconstruyó la secuencia a partir de los relatos de vecinos y de su hermano. Según indicó, los padres de los niños llegaron en un remis gris que quedó estacionado a la vuelta de la vivienda, en inmediaciones de calle Cordillera de los Andes, en Santa Lucía.

Embed - Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos en San Juan

Amenazas y forcejeos

De acuerdo al testimonio, la situación fue violenta desde el inicio. “Vinieron a patear la puerta. Mi hermana entró por adelante y él por atrás”, relató. En ese contexto, el padre de los menores habría amenazado con un cuchillo a su hermano y, bajo intimidación, se llevó a los niños a la fuerza.

“El más grande gritaba que no quería subirse”, contó la mujer, y agregó que varios vecinos presenciaron la escena, aunque muchos no intervinieron por miedo. “Me dijeron que los chicos gritaban y lloraban”, sostuvo.

Uno de los relatos más duros fue el que refiere a una agresión directa contra uno de los niños. “Al más grande le metieron una cachetada en la espalda y lo subieron al remis”, aseguró Aballay.

Consumo de alcohol

Siempre según lo manifestado por la tía, los adultos que se llevaron a los menores habrían estado consumiendo alcohol. “En el kiosco se pararon a comprar una latita de cerveza y una botella de gaseosa”, afirmó, dato que ahora forma parte de la investigación.

Tras horas de intensa búsqueda, este jueves los niños fueron finalmente dejados y los progenitores se retiraron del lugar. “Hoy los dejó -en referencia a la madre de los niños- y se fue. No sé cómo se habrá pactado la entrega”, expresó la mujer, quien confirmó que los hermanitos se encontraban en buen estado de salud.

La causa

Tal como informaron fuentes judiciales, los cuatro niños -dos de 4 años, una nena de 5 y el mayor de 8- estaban bajo guarda provisoria de una tía, dispuesta por una jueza ante la imposibilidad de los padres de hacerse cargo de ellos. La medida se habría tomado en un contexto de vulnerabilidad familiar, que incluiría presuntos problemas de alcoholismo, aunque estos aspectos aún no fueron confirmados oficialmente.