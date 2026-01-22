Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa

La causa por presuntas estafas en la concesionaria Branka Motors avanzó con una medida clave: allanamientos judiciales en el local céntrico de la firma. La investigación que se activó tras la multiplicación de denuncias de clientes que aseguraron haber pagado motocicletas que nunca recibieron.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y ejecutado por personal policial bajo directivas del Ministerio Público Fiscal cuya investigación está a cargo de Guillermo Heredia. Durante el operativo, realizado el miércoles por la noche, secuestraron documentación clave que ahora será sometida a peritajes para esclarecer la situación.

Según trascendió, la decisión de allanar el comercio se tomó ante el volumen creciente de presentaciones, que se habrían incrementado en las últimas horas, por encima de las 170 confirmadas por al Dr. Filomena Noriega, representante de damnificados.

Las denuncias apuntan a operaciones en las que los compradores habrían abonado la totalidad del valor de las motos, en algunos casos en efectivo, sin obtener luego el rodado ni el reintegro del dinero. Mientras se desarrollaba el procedimiento, varios damnificados se acercaron al lugar para reclamar respuestas, en un clima de malestar que reflejó la magnitud del conflicto.

En la mañana de miércoles desde la empresa emitieron un comunicado en el cual confirmaron una pausa en sus operaciones. “Entendemos la preocupación y queremos llevar tranquilidad”, expresaron al comienzo del comunicado y agregaron: “La empresa está presente, ordenando cada situación y trabajando para abordar los casos uno por uno de forma responsable”.

Sin embargo, no quedó claro si esta pausa responde a una eventual situación de inseguridad en el local ubicado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, tras los hechos de violencia registrados en el lugar, o si se debe a cuestiones vinculadas al manejo interno de la empresa, sobre la que sobrevuelan rumores de quiebra.

Los tres nombres que suenan detrás de Branka Motors

En las últimas horas aparecieron tres nombres de personas que estarían vinculadas a la empresa u oficiarían como representantes de Branka Motors: Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega. Pero una fuente con acceso al expediente los sindicó como “perejiles”, dando a entender que habría alguien más, el verdadero responsable directo.

La UFI de Estafas y Delitos Informáticos, cuya investigacion esta a cargo del fiscal Guillermo Heredia estudia de manera preliminar las diversas presentaciones y pareciera lejano conocer un nombre como posible responsable penal que fuera imputado por estafa reiterada. Lo cierto es que recién se dan los primeros pasos de una causa que traerá cola y que será la novela de los próximos días en Tribunales.