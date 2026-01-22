Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado

Este jueves el juez Juan Gabriel Meglioli , resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para Laureano Quiroga , acusado de una feroz golpiza por celos en el departamento de Caucete , por el que Fernando Javier Fernández Domínguez terminó con graves lesiones abandonado en una plaza. El ahora imputado, quedará alojado en la Comisaría 9na por dos meses mientras avanza la investigación por la violenta agresión.

Como adelantó Tiempo de San Juan Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal Francisco Pizarro, imputó a Quiroga por los delitos de lesiones graves , previstos en el artículo 90 del Código Penal, y amenazas simples , en concurso real y en calidad de autor. Además, la Fiscalía solicitó un plazo de investigación de 90 días , pedido que fue avalado por el magistrado. La audiencia tambien contó con la presencia de la abogada querellante Cecilia Bianchi.

El juez Juan Gabriel Meglioli, resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para Laureano Quiroga, acusado de una feroz golpiza por celos en el departamento de Caucete.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, realizada por la ayudante fiscal Ilda Rojas, Fernández Domínguez circulaba en su vehículo Chevrolet Agile por la localidad de Vallecito cuando se detuvo a comprar en un negocio del paraje La Difunta Correa. En ese lugar se encontró con Quiroga, con quien mantenía conflictos previos vinculados a una relación pasada con una ex pareja del imputado.

Esa situación habría derivado en la violenta agresión que dejó a la víctima gravemente lesionada. Según la investigación, la secuencia de violencia comenzó cuando Laureano Quiroga habría intentado atropellar por detrás a Fernández Domínguez con su vehículo mientras ambos circulaban por la Ruta Nacional 141, en la zona de Vallecito. Tras esa maniobra, el imputado descendió del auto y comenzó a golpearlo violentamente, provocándole lesiones de gravedad.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la víctima fue reducida y subida al baúl del vehículo, en el que fue trasladada hasta una plaza de la zona, donde finalmente fue abandonada en estado inconsciente. Allí, una mujer que estaría vinculada al conflicto entre ambos intervino y auxilió al herido, permitiendo que recibiera asistencia en un centro de salud

Como consecuencia de la brutal agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura de maxilar, un traumatismo encéfalo craneano y múltiples golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo, que le provocaron pérdida de conocimiento. Por la gravedad del cuadro, debió recibir asistencia médica, y esas lesiones fueron las que llevaron a la Fiscalía a encuadrar el hecho dentro del delito de lesiones graves, conforme al artículo 90 del Código Penal.

Durante la audiencia, la defensa ejercida por Jorge Antonio Olivera Legleu, expresó conformidad con el plazo de investigación, pero se opuso a la medida de prisión preventiva, al sostener que no existía peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. En ese marco, remarcó que el imputado colaboró tras el ataque, ya que fue quien trasladó a la víctima inconsciente hasta un espacio público para que pudiera recibir asistencia médica.

Sin embargo, el juez ponderó la gravedad de las lesiones, el contexto del hecho y los antecedentes del acusado. En ese sentido, se recordó que Quiroga cuenta con una condena previa dictada el 21 de septiembre de 2023: seis meses de prisión de cumplimiento condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio.

Finalmente, el magistrado ordenó que el imputado continúe detenido en la seccional novena, dispuso la notificación de lo resuelto a las partes y a la Policía, y dejó firme la medida de coerción mientras se desarrollan las próximas etapas del proceso judicial.