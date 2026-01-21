Cayó "El Pollo" Ochoa por un violento robo armado en Caucete

Un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró dar con el paradero de un hombre identificado como "El Pollo" Ochoa. El sujeto está acusado de un robo a mano armada sucedido el pasado 15 de enero en la calle Castro Moreno en Caucete.

image De acuerdo con la reconstrucción policial, Ochoa y un cómplice, que permanece prófugo, interceptaron a dos mujeres y, mediante amenazas con un revólver, les arrebataron una mochila y se dieron a la fuga. Las descripciones de los testigos y las cámaras de seguridad fueron claves para el operativo posterior para poder identificarlos.

En el allanamiento solo se pudo detener a un sospechoso. En ese procedimiento encontraron prendas que se habrían utilizado en el hecho y que lo vincularían al mismo. El detenido tiene un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y quedó alojado en Comisaría 9na por robo agravado por el uso de arma de fuego, a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad. La investigación continúa.

