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En Rivadavia

Robaba cables y caños en una estación eléctrica y fue atrapado tras una persecución

Ingresaron tras romper el cerco y causaron daños mientras intentaban llevarse materiales. El delincuente ingresó con un menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un intento de robo en una estación transformadora terminó con un detenido en Rivadavia, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre movimientos sospechosos dentro del predio.

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El episodio se registró el domingo 3 de mayo, cerca del mediodía, en la Estación Transformadora Punta de Rieles, ubicada sobre calle Sargento Cabral, en las cercanías de Avenida Libertador. El lugar pertenece a la empresa Naturgy.

Según indicaron fuentes judiciales, el aprehendido fue identificado como José Ángel Argüello, de 31 años, quien actuaba junto a un menor de edad. Para ingresar, ambos dañaron el cierre perimetral y lograron acceder al interior del predio.

Una vez dentro, se dirigieron a una de las áreas técnicas, donde intentaron vulnerar un acceso forzando un candado, aunque no lograron abrirlo. Lejos de desistir, continuaron con la maniobra: uno de ellos escaló una pared de más de tres metros hasta alcanzar el techo del edificio, mientras el otro permanecía abajo colaborando.

En la parte superior, comenzaron a manipular un equipo de aire acondicionado con la intención de desmontarlo, cortando cables y cañerías de cobre. La secuencia fue advertida por una vecina, que dio aviso inmediato al 911.

Con la llegada de los efectivos, los sospechosos intentaron escapar saltando nuevamente el cerco, pero fueron interceptados tras una breve persecución en un descampado próximo al barrio El Arriero.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron distintos elementos, entre ellos cuchillos, cables y caños, que habrían sido preparados para concretar el robo.

La investigación quedó encuadrada como robo doblemente agravado —por escalamiento y por la participación de un menor— y es llevada adelante por el fiscal de Flagrancia, Cristian Gerarduzzi, con intervención del ayudante fiscal Jorge Gustavo Salinas.

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