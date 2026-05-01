Intentó robar en una casa deshabitada, fue detenido y recibió condena condicional

Un intento de robo en una vivienda deshabitada terminó con una condena a prisión condicional en el marco de un juicio abreviado. El imputado, identificado como Luis Emilio Olivera, fue hallado dentro de la propiedad mientras preparaba elementos para llevárselos.

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El hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado a un domicilio ubicado sobre calle Belgrano, tras la alerta por la presencia de un hombre con intenciones de ingresar al inmueble. Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso en el interior de la vivienda, vistiendo una campera amarilla y forzando perfiles de aluminio.

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Según consta en la causa, Olivera ya había retirado cuatro perfiles que dejó apoyados en la puerta de ingreso, aparentemente listos para ser sustraídos. Al advertir la presencia policial, intentó escapar trepando el cierre perimetral, pero fue rápidamente aprehendido. En el procedimiento también se secuestraron los elementos.

Minutos después se hizo presente el propietario del inmueble, quien reconoció los perfiles como de su propiedad y señaló que se encontraban previamente instalados dentro de la vivienda, por lo que para retirarlos se utilizó fuerza.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal, con el fiscal del caso Cristian Gerarduzzi, y el ayudante fiscal David Peña, se inició el procedimiento especial de flagrancia con la participación del ayudante fiscal Sebastián Miranda.

Finalmente, mediante un juicio abreviado, Olivera fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Código Penal.