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Caos en Capital

Se prendieron fuego dos autos en un edificio del centro sanjuanino y evacuaron el lugar

Intentaban arrancar un auto en el subsuelo y se incendió el motor. El fuego se propagó a otro vehículo y una densa humareda generó caos entre los habitantes del edificio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Bomberos y efectivos policiales debieron evacuar un edificio del centro sanjuanino tras el incendio de dos autos. El fuego se inició en el motor de un vehículo estacionado en el subsuelo, se propagó a otro rodado y la intensa humareda causó preocupación, aunque la situación finalmente fue controlada, afirmaron en la Policía.

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Escenas de alarma y preocupación se vivieron este jueves por la noche en el microcentro sanjuanino, cuando un incendio en el subsuelo de un edificio obligó a evacuar de manera preventiva a todos los vecinos. El episodio ocurrió minutos antes de las 21 en un complejo ubicado sobre calle Santa Fe, entre Sarmiento y Entre Ríos, en Capital.

Según los primeros datos, las llamas se habría iniciado mientras intentaban arrancar un automóvil estacionado en la cochera subterránea. En ese momento, el motor presentó una falla y terminó prendiéndose fuego, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente hacia otro vehículo cercano y generaran una intensa humareda.

El humo negro invadió los espacios comunes y llegó a distintos departamentos, lo que generó alarma entre los residentes. Ante la situación, trabajaron varias dotaciones de Bomberos junto a efectivos policiales y personal de salud, quienes coordinaron la evacuación y lograron controlar el incendio. No hubo heridos, aunque sí daños materiales, y ahora se investiga el origen preciso del siniestro.

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