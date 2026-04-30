jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

El concurso 2022 sigue vigente hasta agosto de 2026. La definición está en manos de la Corte de Justicia, que deberá resolver antes de agosto si extiende el listado vigente o convoca a un nuevo proceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos meses del vencimiento de la prórroga vigente, la Corte de Justicia de San Juan deberá definir qué ocurrirá con el concurso de ingreso al Poder Judicial realizado en 2022, cuyo listado de aprobados fue extendido hasta agosto de 2026 y aún mantiene aspirantes sin ingresar.

Lee además
El presidente Javier Milei.
Acotada comitiva

Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en el portaaviones estadounidense USS Nimitz
con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logro designar a de la torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

El tema ya está en agenda del máximo tribunal y genera expectativa entre quienes aprobaron el proceso y continúan aguardando una convocatoria.

Este miércoles, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, fue consultado sobre la situación en el programa Off the Record y evitó adelantar definiciones. “Es un tema que todavía no ha sido tratado por la Corte, por lo tanto no puedo anticipar ninguna decisión para no generar confusión”, señaló.

El magistrado explicó que el cuerpo deberá reunirse en acuerdo, con la participación del fiscal general Guillermo Baigorrí, para resolver cómo avanzar.

“Lo cierto es que no podemos esperar hasta agosto para tomar una decisión. Si se opta por un nuevo concurso, hay que organizarlo con tiempo. No es algo sencillo y debe garantizar transparencia y reglas claras”, agregó.

Actualmente, la Corte tiene la facultad de extender la vigencia del listado de aprobados tantas veces como lo considere necesario.

En paralelo, y por lo bajo, comienzan a circular distintas alternativas sobre cómo resolver la situación. Según pudo saber este medio, se barajan al menos tres escenarios: extender nuevamente la vigencia del listado actual, avanzar con un nuevo concurso o introducir cambios en el sistema de ingreso.

Entre las opciones que asoman con fuerza aparece la posibilidad de modificar el formato tradicional y avanzar hacia convocatorias más específicas. Es decir, llamados dirigidos a perfiles puntuales según las necesidades —como abogados o psicólogos— en lugar de mantener un esquema abierto y masivo, donde el único requisito excluyente para inscribirse era contar con el secundario completo.

El último proceso de ingreso se realizó en 2022 y tuvo una convocatoria masiva. En total, se registraron 9.956 inscriptos, de los cuales 5.245 se presentaron a la primera instancia de mecanografía. Solo el 22,13% logró aprobar. Luego, 1.158 aspirantes rindieron el examen de ortografía y 797 avanzaron a la etapa final, centrada en nociones de derecho.

El proceso concluyó con una lista de mérito integrada por 541 personas, todas en condiciones de ser convocadas para ingresar al Poder Judicial.

Actualmente, existen dos vías para acceder a la planta permanente del Poder Judicial: mediante concurso o a través de cargos de ordenanza y maestranza, que no requieren atravesar instancias de evaluación. Los concursos masivos fueron implementados tras fuertes cuestionamientos al sistema de ingresos discrecionales que regía hasta principios de los 2000. En 2001, la Corte estableció un reglamento que buscó garantizar mayor transparencia y equidad en el acceso.

En esa línea, la Constitución establece que los cargos en la administración pública deben cubrirse respetando el orden de mérito, como forma de asegurar la idoneidad de quienes acceden a funciones estatales.

Seguí leyendo

Causa Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

La Corte de Justicia provincial ratificó la presencialidad obligatoria de jueces en las audiencias

Buscan resucitar El Tambolar: las tres opciones que se barajan dentro del gobierno

Ordenan restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

El Gobierno quedó conforme con el desempeño de Adorni y UxP hizo un balance positivo del papel que jugó en la sesión

Adorni evitó responder sobre la estafa Libra

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logro designar a de la torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio
Lo último

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y ya hubo una reunión con el gobierno de Quintela

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años
Con tobillera electrónica

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años