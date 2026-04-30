Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

A pocos meses del vencimiento de la prórroga vigente, la Corte de Justicia de San Juan deberá definir qué ocurrirá con el concurso de ingreso al Poder Judicial realizado en 2022, cuyo listado de aprobados fue extendido hasta agosto de 2026 y aún mantiene aspirantes sin ingresar.

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El tema ya está en agenda del máximo tribunal y genera expectativa entre quienes aprobaron el proceso y continúan aguardando una convocatoria.

Este miércoles, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, fue consultado sobre la situación en el programa Off the Record y evitó adelantar definiciones. “Es un tema que todavía no ha sido tratado por la Corte, por lo tanto no puedo anticipar ninguna decisión para no generar confusión”, señaló.

El magistrado explicó que el cuerpo deberá reunirse en acuerdo, con la participación del fiscal general Guillermo Baigorrí, para resolver cómo avanzar.

“Lo cierto es que no podemos esperar hasta agosto para tomar una decisión. Si se opta por un nuevo concurso, hay que organizarlo con tiempo. No es algo sencillo y debe garantizar transparencia y reglas claras”, agregó.

Actualmente, la Corte tiene la facultad de extender la vigencia del listado de aprobados tantas veces como lo considere necesario.

En paralelo, y por lo bajo, comienzan a circular distintas alternativas sobre cómo resolver la situación. Según pudo saber este medio, se barajan al menos tres escenarios: extender nuevamente la vigencia del listado actual, avanzar con un nuevo concurso o introducir cambios en el sistema de ingreso.

Entre las opciones que asoman con fuerza aparece la posibilidad de modificar el formato tradicional y avanzar hacia convocatorias más específicas. Es decir, llamados dirigidos a perfiles puntuales según las necesidades —como abogados o psicólogos— en lugar de mantener un esquema abierto y masivo, donde el único requisito excluyente para inscribirse era contar con el secundario completo.

El último proceso de ingreso se realizó en 2022 y tuvo una convocatoria masiva. En total, se registraron 9.956 inscriptos, de los cuales 5.245 se presentaron a la primera instancia de mecanografía. Solo el 22,13% logró aprobar. Luego, 1.158 aspirantes rindieron el examen de ortografía y 797 avanzaron a la etapa final, centrada en nociones de derecho.

El proceso concluyó con una lista de mérito integrada por 541 personas, todas en condiciones de ser convocadas para ingresar al Poder Judicial.

Actualmente, existen dos vías para acceder a la planta permanente del Poder Judicial: mediante concurso o a través de cargos de ordenanza y maestranza, que no requieren atravesar instancias de evaluación. Los concursos masivos fueron implementados tras fuertes cuestionamientos al sistema de ingresos discrecionales que regía hasta principios de los 2000. En 2001, la Corte estableció un reglamento que buscó garantizar mayor transparencia y equidad en el acceso.

En esa línea, la Constitución establece que los cargos en la administración pública deben cubrirse respetando el orden de mérito, como forma de asegurar la idoneidad de quienes acceden a funciones estatales.