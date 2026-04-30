Causa Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

El ex secretario de Obras Públicas José López dijo este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal Nro. 7 por el juicio de la Causa Cuadernos.

A su vez, despegó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido de la misma figura: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”.

"Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, resaltó López en su declaración ante el tribunal. En desarrollo FUENTE: Agencia NA

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