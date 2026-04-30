Causa Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

El ex secretario de Obras Públicas José López dijo este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal Nro. 7 por el juicio de la Causa Cuadernos.
jueves 30 de abril 2026
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El ex secretario de Obras Públicas de la ex presidenta declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7.
El ex secretario de Obras Públicas José López dijo este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal Nro. 7 por el juicio de la Causa Cuadernos.
A su vez, despegó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido de la misma figura: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”.
"Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, resaltó López en su declaración ante el tribunal.
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FUENTE: Agencia NA