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Informe

El Gobierno quedó conforme con el desempeño de Adorni y UxP hizo un balance positivo del papel que jugó en la sesión

En el peronismo valoraron la mesura y el orden que mantuvo el bloque, aunque destacaron las preguntas incisivas que el jefe de Gabinete lo logró responder.

Por Agencia NA
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El informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue una sesión más ordenada de lo que pronosticaban las apuestas, y en parte ese desarrollo condicionó la lectura final que cada sector hizo como balance: oficialismo y oposición terminaron conformes con el papel que jugaron.

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Para el oficialismo, el ministro coordinador estuvo “sólido” y pudo contestar cada uno de los temas que están siendo investigados en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni estuvo muy bien y el presidente se llevó la marca”, resumió un ministro de Javier Milei.

El mismo funcionario se mostró sorprendido por la mesura con que la oposición dura abordó al jefe de Gabinete, cuando lo que esperaba era una verdadera “carnicería”.

“No les dimos Alplax”, bromeó el ministro, que hizo un balance positivo del desempeño de Adorni.

Lo paradójico es que desde Unión por la Patria valoraron positivamente la moderación y el orden que mantuvo el bloque para no “prender fuego la sesión” y darle una “excusa” al Gobierno para que los demonice.

“El balance es positivo para nosotros. Estuvimos ordenados. No les dimos excusas para que Adorni terminara antes. Si nosotros hubiéramos querido, rompíamos todo en la primera parte. La sesión la garantizamos nosotros”, destacó un influyente diputado nacional del principal bloque opositor con el que la Agencia Noticias Argentinas tuvo diálogo.

El único incidente que puso en jaque la estrategia del peronismo fue la irrupción del diputado Aldo Leiva, que fue a provocar a Adorni y luego a Milei con carteles alusivos a la presunta corrupción del jefe de Gabinete.

Lo de Leiva quedó como anécdota. Quedó claro que no fue representativo del espíritu nuestro”, aclaró la misma fuente.

El diputado en cuestión subrayó que más allá de que se mantuvieron las formas, las preguntas de los representantes de UxP, como Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, fueron muy incisivas y al hueso.

Adorni quedó expuesto. Se notó que estaba en pelotas. Hasta le pasaban papelitos porque no sabía qué contestar. Leyó durante toda la sesión. Quedó claro que la Jefatura de Gabinete le queda grande”, sentenciaron.

Agregaron que la pálida actuación del jefe de Gabinete dejó de manifiesto que “tiene un problema político” más allá de las complicaciones en los tribunales.

“Nosotros no especulamos. No podemos regular. Le tiramos en la frente. Si le tirábamos en la pierna iba a seguir caminando, rengueando”, apuntó el diputado de Unión por la Patria.

Al respecto, recordó que Adorni “se la pasó bardeando a todo el mundo”, por lo que afirmó que no tenía sentido que Unión por la Patria le tuviera clemencia en el recinto.

Según señaló este mismo diputado opositor, la estrategia de Unión por la Patria también dejó desorientados a los sectores del centro, que pensaban que el kirchnerismo venía con un lanzallamas a incendiar la sesión.

“Hoy quedó pobre el centro. Pensaron que nosotros íbamos a prender fuego todo y ellos querían pasar como los mesurados frente a nosotros los desaforados. No solamente los cagamos al Gobierno sino también a ellos”, reflexionó.

En efecto, fueron pocos los diputados de la oposición de centro que tomaron la palabra: Maximiliano Ferraro cargó las tintas con el tema Libra, Mónica Frade apuntó a Adorni, al igual que Pablo Juliano, a quien desde el peronismo le reconocen “capacidad performativa”.

"El interbloque Unidos tuvo problemas de organización. Tuvieron un zoom donde terminó todo mal", conjeturaron fuentes parlamentarias de la oposición.

Si los bloques de la oposición más dialoguista tuvieron un bajo perfil y un papel deslucido, el PRO y la UCR tuvieron un rol directamente inexistente.

Del PRO no tomó la palabra ningún representante, mientras que por el radicalismo únicamente se anotó el chaqueño Diógenes González. El objetivo: no molestar al Gobierno.

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