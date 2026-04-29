La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro

La Plaza 25 de Mayo no solo es un paseo para las personas que transitan por el centro, sino que también es el hogar de numerosos perros de San Juan. Uno de ellos es la perrita Colita, que acompaña al kiosco de calle Mitre y Mendoza desde hace al menos 10 años. Llegó al lugar mientras caminaba por la zona y se quedó allí, donde recibe el cariño continuo de los vecinos y la gente. En este Día del Animal, Tiempo de San Juan cuenta su historia.

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Colita es una perra que se encuentra en edad avanzada. Le cuesta levantarse y caminar, pero verla genera una ternura indescifrable, esa que solo los animales pueden provocar. Ariel Pintor y Alfredo Ávila, quienes trabajan en el puesto, contaron que el animal solía rondar por diferentes partes del microcentro y andaba con los artesanos y vendedores ambulantes. Luego ellos empezaron a darle alimento, cariño y contención, lo que cautivó a Colita y se quedó.

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Decidieron ponerle Colita porque tiene la cola cortada y les causaba gracia su movimiento. Si bien a veces sale a caminar por sitios cercanos a la plaza, siempre termina regresando al kiosco donde la adoptaron de alguna manera. Pintor comentó que hay vecinas que se acercan para llevarla un rato a pasear y le acercan alimentos.

Para Pintor y Ávila, Colita es más que una compañera de todos los días. Es una maestra que les enseña el valor de la fidelidad y la importancia de acompañar a las personas, tanto en malas como en buenas situaciones. Como ocurría cuando el animalito se quedaba en las noches a acompañar a Malón, un trabajador del kiosco que falleció el año pasado y atendía el negocio en la madrugada.

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Colita es un personaje de la Plaza 25 de Mayo. Es amada por empleados municipales, vecinos, kiosqueros y peatones que al caminar se encuentran con ella. En este momento, estiman que tiene unos 14 años de vida y está transitando su vejez. Hace unos años, una mujer interesada en el cuidado de los animales se acercó hasta el quiosco y donó una casita para que pueda descansar en un refugio y protegida por un techo.

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La perra es el alma del lugar, la compañía que le da color a los días de los vecinos y un ser que transmite un afecto y una calma sin pedir nada a cambio. Colita, como otros perritos, enseña la importancia de la entrega sin especulación y pensando solamente en el amor por el otro.

29 de abril: Día del Animal

Desde 1908, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. La fecha coincide con el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín (quien murió el 29 de abril de 1926), fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Nº 2786). Esta normativa, promulgada en 1891, expresaba por primera vez en el país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza.

Internacionalmente, el Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, fecha que recuerda el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales.