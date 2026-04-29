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Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

El hecho ocurrió en el interior en la calle Porres y lateral de ruta 40, y el hombre tuvo que ser trasladado al hospital. Fue a plena luz del día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Un hombre fue asaltado este martes por una patota en un barrio de Chimbas y no solo le propinaron una violenta golpiza, sino que lo dejaron convulsionando. La víctima terminó con el rostro ensangrentado y debió ser asistida de urgencia en el Hospital Guillermo Rawson.

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El ataque se registró este martes 28 de abril en horas de la tarde en la zona de calles Porres y lateral de Ruta 40, en Chimbas. Según fuentes policiales, la víctima del violento robo fue Alejo Montenegro, de 27 años, quien caminaba por el lugar cuando fue interceptado por cuatro sujetos, confirmaron fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a fuentes oficiales, los agresores lo rodearon y comenzaron a golpearlo con puños y puntapiés hasta reducirlo. En medio de la brutal agresión, le sustrajeron el teléfono celular y se dieron a la fuga, dejándolo tendido en el suelo y con visibles lesiones.

Minutos después, personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudieron al lugar tras un llamado de alerta. Los profesionales de la salud constataron que el joven presentaba convulsiones y un importante sangrado en el rostro, por lo que decidieron su traslado inmediato al hospital.

El hecho sucedió en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este. La investigación ahora quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los autores del violento asalto. Hasta el momento, no hay detenidos y se realizan recorridas en la zona para dar con los sospechosos.

Fuentes del caso indicaron que se busca recabar testimonios de vecinos y posibles registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el ataque y establecer la identidad de los agresores. Mientras tanto, el estado de salud de la víctima era evaluado por los médicos tras su ingreso al hospital.

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