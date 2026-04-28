Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan

En horas de la siesta de este martes falleció José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan. Según indicaron fuentes judiciales, el deceso se produjo en el Hospital Rawson, donde permanecía internador en el área de Terapia Intensiva.

José Orlando Luna estuvo al frente de la Policía de San Juan hasta fines de 2013, cuando dejó el cargo en medio de la protesta encabezada por efectivos que exigían mejoras salariales. En ese escenario, quien ejercía interinamente el Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, resolvió apartarlo y ponerlo en disponibilidad junto al entonces subjefe Miguel Ángel Esquivel y otros integrantes de la plana mayor, en el marco de una reorganización de la conducción policial. Esta decisión se tomó mientras el gobernador José Luis Gioja se encontraba en recuperación tras el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Su lugar lo ocupó Abel Hernández.

El excomisario había vuelto a ser noticia a fines del año pasado, cuando fue víctima de un violento asalto en Rawson. En ese episodio, fue atacado por delincuentes mientras se encontraba dentro de su camioneta y sufrió una herida de arma blanca en el abdomen, aunque logró recuperarse sin riesgo de vida.

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