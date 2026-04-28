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Tras la preocupación

Confirmaron que no cortarán la luz en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete, pero deberán pagar la deuda de casi $3.000.000

Tras una reunión mantenida este lunes, autoridades confirmaron que el cuartel no sufrirá el corte del servicio eléctrico. Sin embargo, la empresa no condonará la deuda millonaria y la institución analiza alternativas para afrontarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustativa.

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El cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete logró llevar algo de alivio a una situación que hasta hace pocos días era crítica: no le cortarán la luz. La confirmación llegó este lunes, luego de gestiones realizadas a nivel político, aunque la deuda de casi $3.000.000 deberá ser saldada.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, autoridades del cuartel mantuvieron una reunión con el concejal Emanuel Castro, quien previamente había dialogado con representantes de la empresa distribuidora DECSA. En ese encuentro, la firma eléctrica fue clara: no avanzarán con la interrupción del servicio, pero tampoco habrá perdón de la deuda acumulada.

De esta manera, la institución deberá encontrar la forma de afrontar un pasivo que, según se informó semanas atrás, asciende a $2.800.000 y que pone en jaque su funcionamiento cotidiano.

Ante este escenario, desde el cuartel ya comenzaron a evaluar alternativas para reunir fondos. Entre las opciones que analizan figuran la organización de una rifa solidaria y la posibilidad de percibir ingresos a partir del alquiler de un terreno donde se proyecta instalar una antena de telefonía.

Este último punto, sin embargo, no está exento de polémica. En los últimos días, vecinos del barrio Huarpes manifestaron su rechazo a la instalación de la estructura, que incluso debió ser frenada por falta de habilitaciones municipales. Desde la institución aclararon que el acuerdo se limita al alquiler del espacio y que las autorizaciones dependen exclusivamente de la empresa responsable.

La situación económica del cuartel viene siendo delicada desde hace tiempo. Según había explicado su presidente, César Fernández, la deuda con la empresa eléctrica ya existía al momento de asumir la actual comisión y se fue incrementando ante la imposibilidad de regularizarla. A esto se suman dificultades administrativas heredadas, como la falta de personería jurídica y documentación básica, lo que impidió durante años el acceso a subsidios.

En medio de la urgencia económica, el presidente puso a disposición un alias de Mercado Pago Cuartelbomberos.mp, a nombre de César Santiago Fernández- para quienes deseen colaborar. También habilitaron una línea telefónica (2644962935) para recibir ayuda o consultas. En medio de la urgencia económica, el presidente puso a disposición un alias de Mercado Pago Cuartelbomberos.mp, a nombre de César Santiago Fernández- para quienes deseen colaborar. También habilitaron una línea telefónica (2644962935) para recibir ayuda o consultas.

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