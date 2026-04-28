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Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

La víctima fue un jubilado de 75 años. Dijo que ingresó a Mercado Pago y terminó engañado por delincuentes cibernéticos. Le vaciaron su cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un anciano de Capital denunció que sufrió una estafa de $3.000.000 tras entrar a una conocida aplicación de pagos. Aseguró que, mientras navegaba, le aparecieron supuestas ofertas y una solicitud de autenticación. Sin sospecharlo, cayó en manos de delincuentes cibernéticos que le vaciaron la cuenta.

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El damnificado fue un jubilado de apellido Ducloux, de 75 años, domiciliado en calle Mendoza, en Trinidad, aseguraron fuentes judiciales. Según su relato, todo ocurrió durante la mañana del 25 de abril, cuando utilizaba su computadora y decidió ingresar a la aplicación para revisar promociones.

En ese momento, le apareció en pantalla un pedido de reconocimiento facial. El hombre activó la cámara y realizó la verificación creyendo que se trataba de un procedimiento habitual de seguridad. Sin embargo, esa acción habría sido clave para que los estafadores accedieran a su cuenta.

Horas más tarde, volvió a ingresar al sistema y descubrió que habían realizado una transferencia por $3.000.000 a nombre de una mujer desconocida. Tras advertir la maniobra, el jubilado se dirigió a la Comisaría 3ra, donde radicó la denuncia. En el caso intervino personal de la División Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga la operatoria para intentar identificar a los autores del fraude y rastrear el destino del dinero.

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