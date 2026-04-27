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Dolor

Murió un enfermero jubilado que había conmovido a San Juan con un pedido de solidaridad

El hombre falleció el domingo tras sufrir complicaciones luego de una cirugía que, en principio, había resultado favorable. Su hija confirmó la noticia este lunes y agradeció el acompañamiento recibido durante los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de Oscar Donato Bustos, un enfermero jubilado que en los últimos días había conmovido a la comunidad sanjuanina a partir de un pedido de ayuda, fue confirmado durante la mañana de este lunes por su hija, Vanesa Bustos, a través de redes sociales.

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“Mi papá falleció ayer -en referencia al último domingo- después de una operación que había salido bien. Lamentablemente, se presentaron complicaciones y no pudo salir adelante”, expresó la mujer, quien también agradeció al equipo médico y al Sanatorio San Juan por la atención brindada. “Hicieron todo lo posible para ayudarlo y brindarle la mejor atención”, sostuvo.

En su mensaje, también reflejó el dolor que atraviesa la familia: “Hoy como familia nos queda un dolor inmenso por su partida. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que él saliera adelante, pero no se pudo”. Además, agradeció a quienes acompañaron con mensajes, oraciones y gestos de apoyo durante los últimos días.

Bustos había tomado relevancia pública días atrás, cuando familiares y allegados difundieron su situación de salud para solicitar colaboración económica. El hombre atravesaba un cuadro delicado que le había provocado una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y requería una cirugía cerebral urgente, cuyo costo motivó una cadena solidaria.

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El flyer que circul&oacute; hace algunas semanas.

El flyer que circuló hace algunas semanas.

La intervención había sido reprogramada en un primer momento debido a inconvenientes técnicos con el neuronavegador, el equipamiento necesario para llevar adelante el procedimiento. Finalmente, fue operado, pero pese a que la cirugía había resultado favorable, su estado se complicó posteriormente.

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