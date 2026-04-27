Murió un enfermero jubilado que había conmovido a San Juan con un pedido de solidaridad

La muerte de Oscar Donato Bustos, un enfermero jubilado que en los últimos días había conmovido a la comunidad sanjuanina a partir de un pedido de ayuda, fue confirmado durante la mañana de este lunes por su hija, Vanesa Bustos, a través de redes sociales.

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“Mi papá falleció ayer -en referencia al último domingo- después de una operación que había salido bien. Lamentablemente, se presentaron complicaciones y no pudo salir adelante”, expresó la mujer, quien también agradeció al equipo médico y al Sanatorio San Juan por la atención brindada. “Hicieron todo lo posible para ayudarlo y brindarle la mejor atención”, sostuvo.

En su mensaje, también reflejó el dolor que atraviesa la familia: “Hoy como familia nos queda un dolor inmenso por su partida. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que él saliera adelante, pero no se pudo”. Además, agradeció a quienes acompañaron con mensajes, oraciones y gestos de apoyo durante los últimos días.

Bustos había tomado relevancia pública días atrás, cuando familiares y allegados difundieron su situación de salud para solicitar colaboración económica. El hombre atravesaba un cuadro delicado que le había provocado una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y requería una cirugía cerebral urgente, cuyo costo motivó una cadena solidaria.

image El flyer que circuló hace algunas semanas.

La intervención había sido reprogramada en un primer momento debido a inconvenientes técnicos con el neuronavegador, el equipamiento necesario para llevar adelante el procedimiento. Finalmente, fue operado, pero pese a que la cirugía había resultado favorable, su estado se complicó posteriormente.