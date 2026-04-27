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Humor...

"Son la 'China Suárez' de los atractivos turísticos": el video viral que ironiza sobre el conflicto entre La Rioja y San Juan

El reconocido humorista Mauricio Nozica compartió su particular reflexión sobre la pelea entre las provincias y se refirió a Ischigualasto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La humorística reflexión de El Yarco sobre el conflicto limítrofe que abrió La Rioja contra San Juan.

La humorística reflexión de "El Yarco" sobre el conflicto limítrofe que abrió La Rioja contra San Juan.

En medio del inesperado conflicto que volvió a tensar la relación entre La Rioja y San Juan por los límites territoriales, el humor encontró su lugar en la conversación pública. La disputa, reavivada tras decisiones del gobernador Ricardo Quintela, como la suspensión de actividades mineras y la restricción del uso de un camino, puso nuevamente sobre el tapete una antigua discusión limítrofe que alcanza incluso a la zona de Ischigualasto.

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En ese contexto, el humorista sanjuanino Mauricio Nozica, conocido popularmente como El Yarco”, aportó una mirada descontracturada que rápidamente ganó repercusión en redes sociales. A través de uno de sus personajes, lanzó una frase que se volvió viral: comparó a La Rioja con China Suárez, al afirmar que es “la ‘China Suárez’ de los atractivos turísticos”.

“¿Has visto, Susana, que La Rioja nos quiere ‘chorear’ Ischigualasto? Si ya tienen Parque Nacional Talampaya, ¿para qué quieren tanto? Quieren lo ajeno nomás”, ironiza el personaje en el video.

El tono humorístico escala a medida que avanza el monólogo, con referencias a íconos culturales y geográficos de la provincia: desde la Difunta Correa hasta el característico viento Zonda, pasando por menciones a Jáchal. Incluso, el personaje exagera el planteo al sugerir, en tono satírico, una suerte de “reparto” de recursos y paisajes entre provincias y países vecinos.

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El video no solo generó miles de reproducciones, sino que también se sumó al debate público desde un lugar más liviano, en contraste con la tensión política y judicial.

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