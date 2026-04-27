La agenda con los operativos y actividades gratuitas que se realizarán en San Juan por Día del Animal

En el marco del Día del Animal, que celebra este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Ambiente despliega una serie de operativos territoriales que combinan colocación gratuita de vacunas con educación para el cuidado responsable de mascotas. La propuesta recorre distintos puntos de la provincia y suma un eje clave: concientizar sobre la importancia los derechos de los animales y las normativas provinciales que los protegen, además de brindar servicios gratuitos, como vacunación, desparasitación y colocación de pipetas.

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En ese contexto, mañana martes 28 en Rivadavia, en el boulevard del barrio Piuquen (Olmedo y Calívar) a partir de las 10 horas, se brindarán servicios de vacunación, desparasitación y colocación de pipetas, junto con juegos educativos para chicos y espacios de información.

El miércoles 29, día del animal, la propuesta también llegará al ámbito educativo con una charla en la Escuela Ángel D. Rojas, donde estudiantes participarán de una jornada de concientización sobre el cuidado de los animales, incorporando conceptos de medicina preventiva, respeto por la vida y responsabilidad ciudadana desde edades tempranas, derechos de los animales y legislación vigente en la provincia, acercando a la comunidad herramientas concretas para actuar frente a situaciones de maltrato o abandono.

Ese mismo día el operativo llegará al departamento 9 de Julio, en la plaza María Rosa Mística de Alto de Sierra, desde las 18, incorporando propuestas del Parque de la Biodiversidad. Finalmente, el martes 5 de mayo será el turno de Ullum, en la plaza Fabián Alfaro del barrio Agapito Gil, desde las 14:30, con el mismo esquema de atención y concientización.

Durante todas las jornadas, se hará especial hincapié en los cuidados básicos de las mascotas, como la vacunación anual, la desparasitación periódica y el uso de pipetas para prevenir enfermedades. Estas acciones forman parte de la medicina preventiva, una herramienta fundamental para evitar problemas de salud tanto en los animales como en las personas.

Además, se informará sobre las ventajas de la esterilización, una práctica que no solo mejora la calidad de vida de perros y gatos, sino que también contribuye a prevenir la sobrepoblación y el abandono. Esterilizar es una decisión responsable que reduce riesgos de enfermedades y promueve una convivencia más equilibrada en la comunidad.