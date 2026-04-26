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Musify Social, la nueva red 'made in San Juan' para conectarse a todo ritmo

El desarrollador sanjuanino Martín Barraza (20) lanza una plataforma que promete transformar la escucha solitaria en una experiencia comunitaria. A través de un mapa interactivo y "vinilos virtuales", la app conecta a usuarios con gustos afines en tiempo real. El estreno oficial en Play Store, el 1 de mayo.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Martín Barraza, en el rincón donde nació Musify Social

Martín Barraza, en el rincón donde nació Musify Social

En tiempos donde los auriculares suelen funcionar como una barrera que aísla del entorno, un joven talento sanjuanino propone usar la tecnología para derribar esos muros. Se trata de Musify Social (musifysocial.com), una red social desarrollada íntegramente en la Provincia que busca que la música vuelva a ser el puente que conecte a las personas en la calle, el colectivo o la facultad.

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El proyecto es liderado por Martín Barraza, un técnico informático egresado de la EPET N° 4 y actual estudiante de la Licenciatura en Informática en la Universidad Siglo XXI. Con solo 20 años, Martín transformó una observación cotidiana en una plataforma innovadora: "La idea se me ocurrió hace dos años mientras estaba en una pasantía. Vi que la mayoría de las personas estaban con auriculares y pensé que es muy probable que esas personas estén escuchando al mismo artista y no se den cuenta", explicó el desarrollador.

Cómo funciona el "Instagram musical"

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Musify Social permite a los usuarios vincular sus servicios de música favoritos -como Spotify, YouTube Music o Tidal- para mostrar en tiempo real qué están reproduciendo. Al ingresar, un avatar aparece en un mapa interactivo global. Si dos personas en el mapa comparten la "misma vibra" o género musical, el sistema los resalta, facilitando el inicio de una charla en salas de chat geolocalizadas.

"La idea es que sea como una clase de Instagram musical, que en vez de subir fotos directamente puedas mostrar a la gente qué estás escuchando", comentó Barraza. Una de las funciones más llamativas es la posibilidad de dejar "Cápsulas de Vinilo" virtuales. Si alguien camina por el Parque de Mayo o el Teatro del Bicentenario y disfruta de un tema, puede "plantarlo" en el mapa para que otros, al pasar por esa misma esquina, lo descubran y dejen su firma en un libro de visitas digital.

Para este joven sanjuanino, Musify representa su primer gran lanzamiento profesional. "Es mi primera aplicación como tal que publico. He tenido otros proyectos, pero nunca llegaron a tener un dominio y estar listos para recibir a tanta gente", explicó. El desarrollo, que le tomó un año y medio de trabajo, demandó el reto de garantizar un entorno seguro.

Sabiendo que compartir la ubicación puede generar reparos, la app incluye un sistema de seguridad avanzado: el "Modo Fantasma" permite desaparecer del mapa al instante, y las "Zonas Seguras" ocultan la ubicación automáticamente en lugares sensibles como el hogar o el trabajo.

Lanzamiento y futuro

Aunque el creador admitió que en lo personal le apasiona el metal y el rock argentino, su creación está abierta a todos los ritmos que identifican a los sanjuaninos. Tras dos semanas de intensos testeos privados con amigos y conocidos para asegurar que nada falle, la plataforma ya está lista para el gran público. "El viernes 1 de mayo sale en la Play Store para celulares Android", anunció con entusiasmo. Mientras tanto, los interesados ya pueden acceder a la fase de prueba a través de la web oficial.

"La idea es que la aplicación crezca y que la gente me diga qué cosas puedo hacer para mejorarla", concluyó el joven que busca conectar a San Juan a través de las canciones que van y vienen.

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