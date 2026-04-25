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Entrevista

Susy Shock en San Juan: "Es importante que las personas trans podamos tener voz en el medio de un coro de voces, que tiene que ir contándose y pidiéndole al mundo que les quiera"

La artista llega a la provincia para presentar su trabajo discográfico “Revuelo Sur”. Su espectáculo será el día 10 de mayo y antes habló con Tiempo de San Juan para hablar sobre su visión relacionada al arte y sus orígenes.

Por Guillermo Alamino
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Susy Shock, una de las principales referentes artísticas del colectivo travesti trans, llega a San Juan el domingo 10 de mayo para presentar su disco “Revuelo Sur” en el Centro Cultural Conte Grand. La fuerza de la personalidad de Susy se conjuga con sus canciones, donde muestra la realidad que viven las personas trans y, de esta manera, interpela a la sociedad.

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Se trata de un show en el que no habrá grises: quienes esperen melodías vacías de sentido dominadas por el mercado no encontrarán su lugar ahí; aunque aquellos que entienden al arte como una herramienta de expresión social y transformación desde el amor, verán un gran espectáculo y con mucha argentinidad.

En cada una de sus intervenciones, Susy no deja lugar a la libre interpretación y se posiciona fuertemente ante la coyuntura social viciada en discursos de odio y , por este motivo, sus creaciones artísticas están atravesadas por sus vivencias. Ella contó a Tiempo de San Juan que viene de “un papá pampeano y una madre tucumana” que tuvieron que ir hacia la Capital Federal por la falta de oportunidades en sus provincias. “Soy hija de un exilio provinciano que esta ciudad tiene y cobija y que ha traído su ritmo, su música para estar cerquita de la tierra. En este sentido, el folclore me constituye absolutamente”, dijo.

Se trata de un show de gran impacto transformador. El solo hecho de que una persona trans ocupe un escenario lo hace único, teniendo en cuenta que en pocas ocasiones referentes de la comunidad han tenido la oportunidad de encabezar obras o shows. Por eso, Susy revoluciona el escenario con solamente su presencialidad. “Es fundamental que el arte esté, y las personas travestis trans estamos en este mundo. Estamos en busca de revelar finalmente los sentidos de para qué estamos en este mundo”, expresó .

“El arte es fundamental, ha sido fundamental y seguirá haciéndolo como esa iluminación, como esas preguntas que en otro lado no están, como esa posibilidad de enunciar los miedos para exorcizarlos y para hacer mejores personas, para hacer una mejor humanidad”, continuó.

De este modo, compartió su vision sobre la labor del artista en la sociedad y el papel que juega actualmente en un contexto donde la primacía de la rentabilidad monetaria intervino en el ámbito.“El arte acompaña a la humanidad desde que es humanidad, mucho antes de convertirse en un material de mercado; surge como un hecho vital, sonante y resonador de la cotidianidad. También de celebrar la vida, de espantar la muerte, de ser mejores frente a la superioridad, que puede ser espiritual, la naturaleza”, señaló la artista.

De esta manera, reclama espacios para que todos puedan manifestar su pensamiento y creatividad, sin la necesidad de enfrentar obstáculos, ni recurrir a intermediarios para que hagan pública su realidad. “Es importante que las personas travestis trans podamos tener voz en medio de todo un coro enorme de otras voces que tiene que ir contándose y pidiéndole al mundo que les quiera, les respete, que no les maltrate y les conozca”, finalizó.

“Revuelo Sur”

Susy Shock, artista trans sudaka, se presentará junto a Caro Bonillo (dirección musical, piano, guitarra y voz) y Andrea Bazán (guitarra y voz) en un formato íntimo ya tan querido por su público. Formato que nació en 2020 en Las Postas Sanitarias Culturales que organizó MU.LAVACA.ORG, en respuesta a la inacción del Estado en tanto políticas que permitan a lxs artistas continuar trabajando. Desde allí han recorrido gran parte del país llegando con sus canciones en versiones acústicas a dos guitarras.

En esta oportunidad, además de abordar poemas teatrales y el repertorio de "Revuelo Sur" —que incluye tangos, valses, milongas, candombes y marcha camión—, Susy Shock hará un recorrido por sus anteriores trabajos discográficos: "Traviarca" y "Buena vida y poca vergüenza".

"No es sólo un disco, es un posicionarse, un frenar entre tanto barullo para mirarme y sentir que pertenezco a un punto cardinal: el Sur del mundo", explica Susy.

Será una única función en San Juan que tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand. Las entradas se pueden adquirir mediante el siguiente link.

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