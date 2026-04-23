El ganador de La Voz Argentina 2025, pide ayuda por redes sociales: qué necesita

A pocos meses de haberse consagrado campeón de La Voz Argentina 2025, Nicolás Behringer volvió a ser noticia, pero esta vez lejos del escenario y los reflectores del certamen que lo llevó a la fama.

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El joven cantante utilizó sus redes sociales para hacer un pedido directo a sus seguidores, lo que generó sorpresa y una rápida reacción de su comunidad digital. A través de una historia en Instagram, Behringer contó que su contrato de alquiler está por finalizar y que necesita ayuda para conseguir una nueva vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

“¡Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero”, escribió el artista, apelando a la colaboración de sus seguidores.

El mensaje no tardó en viralizarse y muchos fanáticos comenzaron a compartirle opciones de alquiler y contactos en distintas zonas de la Ciudad, intentando darle una mano en un momento de transición personal. La situación llamó la atención porque llega poco tiempo después de su consagración en el reality musical, donde se destacó como una de las grandes revelaciones del ciclo y se quedó con el título junto al equipo de Luck Ra.

Mientras avanza con su carrera musical tras el impacto del programa, Behringer enfrenta ahora el desafío de reorganizar su vida cotidiana, en un contexto donde la exposición pública creció de manera exponencial tras su paso por el certamen.