A días de abrir el proceso licitatorio, revelaron qué tipo de empresas miran de cerca el Hotel Provincial

Cuando faltan pocos días para un momento clave, el futuro del Gran Hotel Provincial vuelve a quedar en el centro de la escena . El próximo 29 de abril se realizará la apertura de sobres de la licitación pública que busca reactivar uno de los edificios más emblemáticos del alojamiento sanjuanino, ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo.

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Según confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, esa instancia marcará el inicio del análisis de las propuestas que se presenten para quedarse con la concesión del hotel por los próximos 20 años. “Ese día veremos en qué situación estamos y qué ofertas hay”, anticipó en rueda de prensa, durante este jueves.

Pero antes incluso de esa fecha, hay un dato que ya genera expectativa: el nivel de interés empresario. De acuerdo a lo informado oficialmente, más de diez firmas manifestaron su intención de participar del proceso. Se trata de compañías de distinto perfil: algunas locales, otras de alcance nacional y también grupos vinculados a cadenas internacionales, lo que abre el abanico de posibilidades sobre el futuro operador.

Interés previo y expectativa oficial

El Gobierno provincial apunta a que el hotel vuelva a funcionar en el corto plazo bajo gestión privada, luego de casi un año con las puertas cerradas. En esa línea, Romero fue claro al plantear la postura oficial respecto a la administración estatal de este tipo de espacios: sostuvo que mantener unidades como hoteles o confiterías implica un costo que no se traduce directamente en beneficios para la comunidad.

El proceso licitatorio en marcha contempla una inversión oficial superior a los 3.360 millones de pesos y exige que el establecimiento mantenga una categoría mínima de tres estrellas, además de conservar su histórica denominación. También incluye condiciones vinculadas a la modernización del servicio, sustentabilidad y preservación del valor patrimonial del edificio.