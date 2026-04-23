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Turismo

A días de abrir el proceso licitatorio, revelaron qué tipo de empresas miran de cerca el Hotel Provincial

La apertura de sobres está estipulada para el 29 de abril y marcará el inicio de una etapa clave para reactivar el histórico edificio. Ya hay más de diez empresas interesadas, entre firmas locales, nacionales y grupos vinculados a cadenas internacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Turismo

Tras 10 meses cerrado, San Juan licitó la concesión del icónico Gran Hotel Provincial por 20 años
La apertura de sobres se hizo el 14 de abril en la sede del EPRE San Juan. Estuvo presidida por el Directorio del Ente Regulador, con Raúl López y Roberto Ferrero. Además, participaron Analía Cisterino de la Escribanía Mayor de Gobierno; representantes de la Municipalidad de Calingasta (Directora de Obras del Municipio), representantes de los usuarios del departamento y de las empresas participantes.
Solución

Qué empresas siguen en la pelea para hacer la obra que terminará con los apagones en Calingasta

Según confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, esa instancia marcará el inicio del análisis de las propuestas que se presenten para quedarse con la concesión del hotel por los próximos 20 años. “Ese día veremos en qué situación estamos y qué ofertas hay”, anticipó en rueda de prensa, durante este jueves.

Pero antes incluso de esa fecha, hay un dato que ya genera expectativa: el nivel de interés empresario. De acuerdo a lo informado oficialmente, más de diez firmas manifestaron su intención de participar del proceso. Se trata de compañías de distinto perfil: algunas locales, otras de alcance nacional y también grupos vinculados a cadenas internacionales, lo que abre el abanico de posibilidades sobre el futuro operador.

Interés previo y expectativa oficial

El Gobierno provincial apunta a que el hotel vuelva a funcionar en el corto plazo bajo gestión privada, luego de casi un año con las puertas cerradas. En esa línea, Romero fue claro al plantear la postura oficial respecto a la administración estatal de este tipo de espacios: sostuvo que mantener unidades como hoteles o confiterías implica un costo que no se traduce directamente en beneficios para la comunidad.

El proceso licitatorio en marcha contempla una inversión oficial superior a los 3.360 millones de pesos y exige que el establecimiento mantenga una categoría mínima de tres estrellas, además de conservar su histórica denominación. También incluye condiciones vinculadas a la modernización del servicio, sustentabilidad y preservación del valor patrimonial del edificio.

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