Buscan empresas para construir defensas contra crecidas en zonas clave de Ullum

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Recursos Energéticos dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inició el proceso para contratar a la empresa que se encargará de blindar a Ullum contra las crecidas. Se trata de una licitación privada bajo el número 05/2025 que tiene como objetivo principal resguardar las zonas del departamento que hoy son consideradas potencialmente inundables, especialmente en las cercanías de las calles Hermógenes Ruiz y Vidart.

El presupuesto destinado para este proyecto es de 602.725.000 pesos, una cifra que ya incluye el IVA y que busca cubrir de manera integral tanto los materiales como la mano de obra necesaria. Las empresas interesadas, que pueden ser firmas nacionales o provinciales, deben presentar sus propuestas técnicas y económicas siguiendo un riguroso proceso de selección que incluye la presentación de dos sobres cerrados con toda la documentación legal y financiera requerida. Un punto importante para las constructoras es que el pliego permite solicitar un anticipo financiero de hasta el 30 por ciento del monto total del contrato para facilitar el arranque de las tareas.

En cuanto a los tiempos, el Estado provincial ha fijado un plazo de ejecución de 120 días corridos, lo que significa que una vez que se firme el acta de inicio, la contratista tendrá aproximadamente cuatro meses para terminar la totalidad de los trabajos. Estas obras son valoradas como fundamentales para el desarrollo de la zona, ya que no solo protegen las viviendas existentes en lugares como el asentamiento Villa de Lago, sino que también aseguran que las fincas aledañas no sufran pérdidas por el agua que escurre durante las tormentas de verano.

Qué defensas se construirán para los vecinos

El sistema de protección diseñado contempla la creación de un importante terraplén de defensa pensado para resistir crecidas de gran magnitud. Este muro de tierra se complementará con un sistema de drenaje eficiente compuesto por dos zanjas encargadas de recolectar el agua de lluvia para conducirla de forma segura hacia una cámara de hormigón armado. También se ha previsto una zanja de cuenca externa con su propio bordo de defensa para captar el agua que baja de los campos vecinos. El proyecto se completa con la instalación de tuberías de polietileno de alta densidad de 800 milímetros de diámetro, cabezales de alcantarilla dobles y compuertas metálicas que permitirán regular el paso del agua y evitar que ingrese a las zonas habitadas.

Una vez finalizadas y entregadas las obras, la empresa constructora deberá ofrecer un período de garantía de 180 días. Durante ese tiempo, la firma seguirá siendo responsable de reparar cualquier defecto o falla que pudiera aparecer, asegurando así que la inversión pública cumpla con su función de dar tranquilidad a la comunidad de Ullum frente a los eventos climáticos adversos. El financiamiento para estos trabajos proviene del Fondo Provincial de Energía Eléctrica, lo que garantiza el respaldo económico para cumplir con los pagos mensuales de la obra a medida que esta avance.