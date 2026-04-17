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El 'Cine Club' se despide del Patio de Artes y muda su mística a la Sala Z

Tras una exitosa temporada estival bajo las estrellas, el emblemático ciclo de cine traslada sus proyecciones al espacio cerrado de calle Pedro Echagüe a partir del martes 21 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Cine Club se muda a la Sala Z a partir del próximo martes.

El Cine Club se muda a la Sala Z a partir del próximo martes.

El otoño sanjuanino empieza a sentirse en el aire y, con el cambio de temperatura, también llegan las renovaciones en la agenda cultural local. Tras varios meses de proyecciones a jardín repleto, el Patio de Artes cierra su temporada de eventos al aire libre. La noticia, confirmada recientemente a través de las redes oficiales de Sala Z, marca el fin de un ciclo que se convirtió en el refugio predilecto de los cinéfilos durante las noches de verano.

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Bajo la luz de la luna y rodeados de la vegetación característica del patio, cientos de espectadores disfrutaron de una curaduría que apostó tanto por clásicos del séptimo arte como por producciones independientes y locales. Sin embargo, el cierre de esta etapa no es un adiós, sino un "cambio de piel". A partir del próximo martes, la actividad del Cine Club se trasladará formalmente a las instalaciones interiores de la Sala Z.

Se espera que la cartelera de los próximos meses mantenga su espíritu ecléctico, combinando ciclos temáticos, directores de culto y debates posteriores a las funciones que tanto caracterizan al Cine Club.

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