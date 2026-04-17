El 'Cine Club' se despide del Patio de Artes y muda su mística a la Sala Z

El Cine Club se muda a la Sala Z a partir del próximo martes.

El otoño sanjuanino empieza a sentirse en el aire y, con el cambio de temperatura, también llegan las renovaciones en la agenda cultural local. Tras varios meses de proyecciones a jardín repleto, el Patio de Artes cierra su temporada de eventos al aire libre. La noticia, confirmada recientemente a través de las redes oficiales de Sala Z, marca el fin de un ciclo que se convirtió en el refugio predilecto de los cinéfilos durante las noches de verano.

YERS Bajo la luz de la luna y rodeados de la vegetación característica del patio, cientos de espectadores disfrutaron de una curaduría que apostó tanto por clásicos del séptimo arte como por producciones independientes y locales. Sin embargo, el cierre de esta etapa no es un adiós, sino un "cambio de piel". A partir del próximo martes, la actividad del Cine Club se trasladará formalmente a las instalaciones interiores de la Sala Z.

Se espera que la cartelera de los próximos meses mantenga su espíritu ecléctico, combinando ciclos temáticos, directores de culto y debates posteriores a las funciones que tanto caracterizan al Cine Club.

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