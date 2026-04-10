10 películas imperdibles de los últimos 35 años que tenés que ver (Parte 1)

Para elegir: 10 películas de los últimos tiempos que hay que ver al menos una vez en la vida. (Imagen generada con IA)

Hay películas que entretienen y otras que quedan para siempre dando vueltas en la memoria. En las últimas décadas, el cine dio títulos que trascendieron su época y se convirtieron en verdaderos imprescindibles. Esta selección, basada en un recorte caprichoso de 35 años, reúne diez de esas historias que, por distintos motivos, vale la pena ver al menos una vez en la vida.

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Basada en las memorias del pianista judío-polaco Wadysaw Szpilman, sobreviviente del Holocausto, halla en la mirada de Polanski (quien ganó el Oscar a Mejor Director) un relato personal. El cineasta vuelca en ella parte de sus propios recuerdos de infancia en el gueto de Cracovia.

La historia sigue la supervivencia extrema de un hombre aislado en un mundo devastado, que encuentra en la música su única forma de resistencia. En ese camino, no solo se construye el retrato de Szpilman, sino también una lectura íntima del propio director, atravesado por la experiencia del encierro y la pérdida.

El trabajo de Adrien Brody (quien recibió el Oscar por este papel) es uno de los grandes pilares del film: contenido, físico y emocional, en una interpretación que se ubica entre las más recordadas del cine contemporáneo.

Entre sus escenas más icónicas, sobresale la secuencia en la que, exhausto, interpreta a Frédéric Chopin frente a un oficial alemán: un momento de tensión y belleza que sintetiza el espíritu de la película.

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Género: Drama bélico

Reparto: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman

Duración: 2:30

País: Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia

Dónde se puede ver: Apple TV

2. Interestelar (2014), de Christopher Nolan

Dentro de la filmografía de Nolan, esta odisea espacial es una de sus propuestas más ambiciosas. Con una mezcla de ciencia ficción, drama y reflexión existencial, la historia sigue a un grupo de astronautas que emprenden una misión más allá de la galaxia para garantizar la supervivencia de la humanidad.

Con Matthew McConaughey y Anne Hathaway al frente, la película combina espectáculo visual con una carga emocional poco habitual en el género. Lo que distingue a esta propuesta es que el paso del tiempo, los vínculos y el sacrificio son el corazón de la obra mezclando los géneros a la dosis justa y con una destacada perfección en cuanto al planteo físico.

Embed - INTERESTELAR - Tráiler 4 Subtitulado HD - Oficial Warner Bros. Pictures

Género: Ciencia ficción, drama

Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

Duración: 2:49

País: Estados Unidos

Dónde se puede ver: HBO Max

3. Río místico (2003), de Clint Eastwood

Con una mirada cruda y desencantada, Eastwood construye uno de los puntos más altos de su carrera como director. Este drama con tintes de thriller explora las marcas imborrables del pasado y su impacto en la vida adulta.

La historia sigue a tres amigos de la infancia atravesados por un hecho traumático que condiciona sus destinos durante décadas. Con interpretaciones memorables de Sean Penn y Tim Robbins (ambos ganadores del Oscar), traza un retrato oscuro de la culpa, la violencia y la fragilidad humana.

Embed - TRAILER "RÍO MÍSTICO", "MYSTIC RIVER", Subtitulado

Género: Drama, thriller

Reparto: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne

Duración: 2:18

País: Estados Unidos

Dónde se puede ver: HBO Max

4. El secreto de sus ojos (2009), de Juan José Campanella

Una de las grandes obras más relevantes del cine argentino contemporáneo. Basada en la novela de Eduardo Sacheri, la película combina thriller judicial, drama romántico y reflexión política.

En la trama, la obsesión de un exsecretario judicial por resolver un crimen del pasado se convierte en el motor de una historia sobre memoria, amor y justicia. Con Ricardo Darín al frente, un guión único y un final complentamente inesperado y perturbador, el film logró impacto global y se coronó con el Oscar a Mejor Película Internacional.

Embed - EL SECRETO DE SUS OJOS | TRAILER

Género: Drama, thriller, romance

Reparto: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Guillermo Francella

Duración: 2:09

País: Argentina, España

Dónde se puede ver: Netflix

5. Parásitos (2019), de Bong Joon-ho

Con una precisión llamativa y precisa, Bong Joon-ho construye una sátira social que muta constantemente de tono. Lo que comienza como una comedia negra se transforma en una radiografía incómoda sobre la desigualdad.

El choque entre dos familias de clases opuestas se convierte en una historia impredecible, donde cada detalle (incluso el espacio físico) adquiere un valor simbólico. Ganadora del Oscar a Mejor Película, marcó un hito al ser la primera en lengua no inglesa en lograrlo.

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Género: Drama, thriller, comedia negra

Reparto: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik

Duración: 2:12

País: Corea del Sur

Dónde se puede ver: HBO Max

6. Balada triste de trompeta (2010), de Álex de la Iglesia

Excesiva, violenta y profundamente simbólica, es una de las obras más personales de Álex de la Iglesia. A través de una historia de amor enfermiza en el mundo del circo, el director construye una alegoría sobre la historia reciente de España.

Entre lo grotesco y lo trágico, mezcla humor negro, drama y violencia. Es visualmente impactante y genera una enorme conmoción.

Embed - Tráiler Balada triste de trompeta

Género: Comedia, drama, thriller

Reparto: Carolina Bang, Carlos Areces, Antonio de la Torre, Santiago Segura

Duración: 1:47

País: España

Dónde se puede ver: Youtube

7. Bastardos sin gloria (2009), de Quentin Tarantino

Con su estilo inconfundible, Tarantino reescribe la historia en esta película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La trama entrelaza la venganza de una joven judía con la misión de un grupo de soldados decididos a desestabilizar el régimen nazi.

El gran hallazgo es Christoph Waltz, cuya interpretación del coronel Hans Landa le valió el Oscar y dio vida a uno de los villanos más memorables del cine reciente.

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Género: Bélico, drama, aventura

Reparto: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger

Duración: 1:26.

País: Estados Unidos

Dónde se puede ver: Prime Video / Netflix

8. Los otros (2001), de Alejandro Amenábar

Una de las películas de terror más elegantes y efectivas del cine moderno, que marcó un antes y un después en el mundo del cine. Con una atmósfera opresiva y un ritmo pausado, Amenábar construye un relato donde el suspenso se apoya más en lo sugerido que en lo explícito.

La interpretación de Nicole Kidman potencia una historia que reflexiona sobre la vida, la muerte y la percepción de la realidad, con un final que quedó entre los más recordados del género.

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Género: Terror, suspenso, drama

Reparto: Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston

Duración: 1:44

País: España, Estados Unidos, Francia

Dónde se puede ver: YouTube

9. 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu

Construida como un rompecabezas narrativo, esta película que profundiza en temas como la culpa, el dolor y la redención; apareció como una idea adelantada en el tiempo. La historia entrelaza las vidas de tres personajes marcados por una tragedia.

Con actuaciones destacadas de Naomi Watts y Benicio del Toro, exige la atención del espectador y propone una experiencia emocional intensa.

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Género: Drama

Reparto: Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro, Charlotte Gainsbourg

Año: 2003

Duración: 2:04

País: Estados Unidos

Dónde se puede ver: Apple TV

10. El origen (2010), de Christopher Nolan

Una de las propuestas más originales de la ciencia ficción contemporánea. La película explora el mundo de los sueños como escenario de espionaje, donde robar o implantar ideas puede cambiar la realidad.

Con Leonardo DiCaprio como protagonista, Nolan construye un relato complejo y visualmente impactante que desafía constantemente al espectador.

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Género: Ciencia ficción, acción, thriller

Reparto: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Marion Cotillard

Duración: 2:28

País: Estados Unidos, Reino Unido

Dónde se puede ver: HBO Max /Prime Video

* Extra. Medianoche en París (2011), de Woody Allen

Ligera en apariencia pero cargada de nostalgia, es una comedia romántica que propone un viaje fantástico al pasado a través de la mirada de un escritor en crisis.

Entre encuentros con grandes figuras de la cultura, la película reflexiona sobre el paso del tiempo, la idealización y la búsqueda de sentido. Fue ganadora del Oscar a Mejor Guion Original.

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