"1992", la serie del español Álex de la Iglesia y su poco grata sorpresa

Es normal, en la vida hay una enorme cantidad de situaciones en las que las cosas no salen como una espera. Y en el mundo del cine y las series, los casos se multiplican. La alegre secuencia de darle play al contenido porque uno no sabe qué ver y sorprenderse con el resultado, se puede dar cotidianamente. Pero también sucede lo contrario, el estar esperando el estreno de una producción muy anunciada para adentrarse con enorme expectativa en el contenido y que todo termine siendo una decepción. Es este último caso es el que sucede con “1992”, la nueva serie que Netflix incorporó a su catálogo, dirigida nada más y nada menos que por el sorprendente creador Álex de la Iglesia, que esta vez no da en la tecla.