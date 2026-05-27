La conmovedora confesión del sanjuanino Nicolás Magaldi sobre la búsqueda de su segunda hija

Nicolás Magaldi volvió a abrir una parte muy íntima de su vida y compartió uno de los momentos más duros que atravesó a su esposa, Betiana Wolenberg. En una entrevista televisiva, el conductor sanjuanino recordó el embarazo ectópico que puso en riesgo la vida de su pareja y habló del largo proceso que vivieron hasta convertirse nuevamente en padres.

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Durante su paso por Lo de Pampita, Magaldi relató que todo ocurrió cuando ambos se enteraron de que esperaban a su segundo hijo. La alegría inicial dio paso a una situación crítica: mientras estaban de viaje en la Patagonia, Betiana comenzó con fuertes dolores y pérdidas.

“Nos dijeron que era un embarazo ectópico. Yo no sabía lo que era. Llegué a sentir que perdía a mi mujer”, recordó el periodista, al describir la urgencia médica que atravesaron en ese momento.

image Nicolás con su esposa Betiana Wolenberg y su hijo Bautista.

Según contó, el cuadro derivó en una intervención inmediata. La situación fue delicada y dejó una fuerte huella emocional en ambos. Con el paso del tiempo, Magaldi decidió hablar públicamente de esa experiencia y del impacto que tuvo en su vida personal.

En la charla también repasó el camino que recorrieron para agrandar la familia: aseguró que atravesaron más de diez tratamientos de fertilidad, entre intentos, esperas y frustraciones. El proceso, dijo, estuvo cargado de desgaste físico y emocional.

Pese a todo, la historia tuvo un final feliz. Tiempo después llegó Cata, la segunda hija de la pareja, que se sumó a Bautista y completó la familia.