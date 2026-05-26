La Pericana llenará el TB de murga y carnaval

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, será escenario de “Un viaje de Murga”. Una propuesta escénica que cruza música, teatro, humor y emoción para explorar las raíces compartidas entre las murgas cuyanas y las tradicionales chirigotas gaditanas.

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¿Qué espíritu viaja desde Cádiz, atraviesa el Río de la Plata y encuentra eco en las voces de San Juan? ¿Qué afinidades habitan en el pregón barrial, en la ironía popular y en el canto colectivo? A partir de estos interrogantes, La Pericana construye un recorrido poético y festivo que pone en diálogo las tradiciones carnavaleras con la identidad cultural cuyana.

“Murga o Carnaval, Carnaval o Murga” transita el delicado borde entre la realidad y la farsa, entre la risa y la nostalgia. Con una estética atravesada por la teatralidad y el espíritu popular, los personajes toman vida en un universo donde todo puede transformarse: un pierrot puede ser Shakespeare, una colombina puede convertirse en reina y el escenario se vuelve un territorio de absoluta libertad.

A través de canciones, cuadros humorísticos y momentos profundamente emotivos, el espectáculo celebra al carnaval como una forma de resistencia, encuentro y expresión colectiva. Una invitación a habitar, aunque sea por una noche, ese mundo donde la murga no tiene límites y donde la fiesta se vuelve una manera de entender la vida.

La cita será el próximo sábado 30 de mayo a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas pueden adquirirse en Boletería de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y sábados de 9:30 a 14:00 (los descuentos aplican únicamente en boletería), y de manera online a través de TuEntrada.

Esta función cuenta con los siguientes beneficios:

TICKET YA: 20% de descuento en todas las funciones, libre ubicación, hasta 72 hs antes del evento.

Ticket Joven: 50% de descuento para jóvenes de 13 a 24 años inclusive, presentando DNI.

Ticket Jubilados: 20% de descuento para jubilados presentando DNI y recibo de haberes y/o carnet PAMI (hasta 2 entradas por persona).

FUENTE: Sí San Juan