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Música argentina

Por primera vez los Premios Gardel tendrán público

La entrega del Premio Gardel a la música argentina será conducida por el periodista y streamer Diego Leuco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los Premios Gardel se llevarán adelante este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, contarán con la conducción de Eleonora Pérez Caresi, durante la alfombra roja, y Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contará con la presencia de público general.

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La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”- se llevará adelante a partir de las 21 y será transmitida exclusivamente a través de los canales TNT y HBO Max.

La noche contará con las performances en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K´onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra. La premiere, en tanto, dispondrá de las actuaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

Una de las categorías más esperadas de la noche es la de “Canción del año”, que comparten “Favorita” de Ángela Torres, con artistas como Babasónicos, Milo J, Lali con Miranda, Cazzu, Marilina Bertoldi, Yami Safdie con Camilo, Trueno y Ca7riel y Paco Amoroso.

Mientras nuevas voces se posicionan en la industria musical, el grupo de folklore Los Nocheros recibirá el Premio Gardel a la Trayectoria, en reconocimiento a sus 40 años de carrera construida sobre los éxitos de sus canciones y el incondicional cariño del público.

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