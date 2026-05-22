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En el Hospital Alemán

Preocupación por Christian Petersen: el chef tuvo que ser internado nuevamente

El referente gastronómico fue asistido luego de un cuadro que alarmó a su entorno. Hasta el momento no se emitió ningún parte médico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A cinco meses de haber sido internado tras un episodio grave en la Patagonia, Christian Petersen volvió a ser hospitalizado. El chef ingresó al Hospital Alemán durante la noche de este jueves, acompañado por su esposa, después de presentar un cuadro que generó preocupación en su entorno y en el ámbito gastronómico.

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Según fuentes del hospital consultadas por Teleshow, Petersen fue recibido en la guardia, donde los médicos constataron su estado y procedieron a estabilizarlo. Una vez controlada la situación inicial, se dispuso su traslado al pabellón psiquiátrico del sanatorio para continuar con la atención especializada.

La periodista Pilar Smith, en el programa LAM (América), amplió la información al señalar que el chef habría atravesado un brote psicótico. Smith precisó que Petersen llegó acompañado por su esposa y que tras su ingreso, el personal médico actuó rápidamente para contener el episodio y derivarlo a psiquiatría.

Por el momento, el Hospital Alemán no emitió un parte médico oficial acerca de la evolución de Petersen. Se espera que en las próximas horas, posiblemente el viernes, se brinde información sobre su estado de salud y los pasos a seguir en su recuperación.

El antecedente más cercano se remonta a diciembre, cuando Petersen estuvo 26 días en terapia intensiva luego de descompensarse durante una expedición en el cerro Lanín, en la Patagonia. Tras una recuperación prolongada y recibir el alta, el chef había retomado sus actividades habituales, lo que hizo que su reciente internación generara inquietud tanto en su entorno profesional como entre sus seguidores.

El 6 de enero, el chef había recibido el alta médica, tras casi un mes de internación en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, a partir del 26 de diciembre, del Hospital Alemán de Buenos Aires.

En aquel momento el Hospital Alemán informó que la decisión se adoptó tras constatar una recuperación sostenida en el estado de salud de Petersen. El director médico, Norberto Mezzadri (MN 61464), ratificó que toda la información se transmitiría con responsabilidad institucional y conforme al protocolo de privacidad solicitado por la familia.

El escueto parte médico señaló en forma textual: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

Al volver a la cocina, Petersen contó sus sentimientos tras atravesar aquella situación: "Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo“.

Previamente, en diálogo con Alfredo Leuco en Le doy mi palabra (Radio Mitre), Petersen había dado detalles del momento en que sufrió aquella descompensación: “No me acuerdo mucho de lo que me pasó, digamos, después de bajar el volcán. Me acuerdo un poco de cuando me desperté en el Hospital Alemán. Pero ya habían pasado treinta días”, recapituló en ese entonces.El chef repasó el contexto previo a la emergencia: “En realidad, había tenido un año muy difícil. Quizás los hábitos me jugaron en contra. Soy una persona que entrena dos o tres horas por día. Estaba aburrido y dije voy a subir un volcán, voy a hacer trekking para divertirme, una exigencia deportiva. Estaba entrenando para eso, pero la verdad que hoy con el diario del lunes, había tenido un año dificilísimo. Se había muerto un socio mío un mes antes, joven, cuarenta años, que además fue durísimo porque durante un año estuvo enfermo y yo lo acompañé mucho en esto de meditar, de saber que es un día a la vez”.

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