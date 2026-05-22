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En Buenos Aires, Orrego presentó ArgOliva 2026

En el marco de la semana de la olivicultura, el gobernador encabezó la actividad realizada en la Casa de San Juan en Buenos Aires, con motivo de la presentación de la XV edición de este importante evento internacional

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Casa de San Juan en Buenos Aires fue sede de una serie de actividades relacionadas con la olivicultura. La jornada comenzó con un encuentro de miembros de la Federación Olivícola Argentina (FOA), autoridades provinciales y nacionales e integrantes de la Cámara Olivícola de San Juan. Luego, mientras el público presente disfrutaba las exposiciones de productos de empresas olivícolas sanjuaninas, se realizó el acto de presentación del 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva. Este importante evento se llevará a cabo en San Juan del 1 al 6 de septiembre.

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El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto y destacó que “la identidad de los sanjuaninos se refleja en la capacidad que tenemos para producir. Si nosotros le damos ese valor agregado y lo hacemos con calidad, eso se transforma en reputación que nos posiciona en el plano internacional”. Además, el mandatario provincial recordó que “nuestra provincia es la principal productora de aceite de oliva virgen extra en Argentina”. Orrego también mencionó que son cerca de 16.500 las hectáreas de olivos en San Juan y que los principales países a los que exporta la provincia son Brasil, España y Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, agradeció al gobernador la posibilidad de coordinar este evento junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y señaló que “ArgOliva busca poner en valor una industria que para San Juan es muy relevante”. Además, destacó que la aceituna es la segunda superficie de cultivo en la provincia, luego de la uva.

ArgOliva es un evento internacional que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, permitiendo la participación activa de los distintos actores públicos y privados en un espacio único de profesionalismo e intercambio de experiencias. En este encuentro se reúnen todas las partes involucradas en el desarrollo del sector olivícola, desde el vivero productor de plantines y el productor de aceitunas y aceites, hasta el consumidor final de estos nobles y saludables productos.

En 2026 se llevará a cabo la XV edición de este evento, del 1 al 6 de septiembre. El concurso Internacional de Aceites de ArgOliva, “Premio Domingo Faustino Sarmiento” es un certamen muy prestigioso. Ha sido catalogado dentro de los siete concursos más exigentes del mundo y como el concurso más importante de América.

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