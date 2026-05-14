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Jorge Macri y la idea de un muro en CABA para "protegerse de lo peor del conurbano"

El posteo del intendente porteño Jorge Macri generó un fuerte repudio en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un fuerte repudio se generó en redes sociales alrededor de Jorge Macri, quien sorprendió anoche con la propuesta de construir un «muro de control» en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “proteger a los porteños de lo peor del conurbano”, tal como aclaró en su publicación. En un video lanzado desde la cuenta oficial de X del propio jefe de Gobierno de CABA se observa una serie de operativos policiales en los principales accesos del GBA a la Ciudad, con la mentada propuesta.

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Sin aclarar si se trata de un proyecto real o un mensaje simbólico, la polémica se desató igual en redes sociales, donde no le dejaron pasar al ex intendente de Vicente López su mirada discriminatoria y prejuiciosa hacia los habitantes del Gran Buenos Aires.

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En efecto, tras la idea de “aislar” a la Ciudad respecto al conurbano bonaerense, las respuestas no se hicieron esperar. “¿El conurbano en el que fuiste intendente hasta hace 5 minutos?”, le respondió la conocida periodista Ángela Lerena. “Lo peor del conurbano ya entró y sos vos Jorge”, replicó otro usuario. En tanto, los comentarios también hicieron alusión a la propia gestión de Macri dentro de la Ciudad. “Hablás del conurbano cuando CABA no es otra cosa que un basural a cielo abierto gracias a tu desidia capo”, expresó un forista con indignación.

Este nuevo gesto de Macri se suma a un intento de larga data del referente PRO por querer “ultra-derechizar” su imagen, acaso en un intento por disputar la agenda electoral de La Libertad Avanza de cara al año próximo. En esa sintonía, la semana pasada su gestión fue noticia por los sorpresivos operativos de Policía Federal y Migraciones en los barrios de Flores y Once, a la usanza del grupo ICE aplicado por Donald Trump en Estados Unidos para perseguir inmigrantes.

Asimismo, en este caso, el mandatario porteño vuelve a potenciar su enfrentamiento al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al que busca ubicar como responsable de problemáticas porteñas como la saturación en el sistema de salud o de la delincuencia callejera.

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