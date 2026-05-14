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Clima electoral

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

El dirigente de Hacemos por San Juan clausuró cualquier posibilidad de volver a dialogar con el peronismo, pero no le cierra la puerta a aliarse con otros movimientos de cara a las elecciones del próximo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lejos de alejarse de la política, el dirigente de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi, continúa trabajando para hacer crecer el partido fundado desde el cordobecismo de Juan Schiaretti. En este contexto, el exintendente de la Capital le cerró la puerta a un posible diálogo con el peronismo, espacio con el que estuvo vinculado durante toda su vida política, pero no descarta generar alianzas electorales con otros sectores de cara al 2027. Según indicaron fuentes cercanas, "el diálogo está abierto".

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El espacio de Baistrocchi cosechó 1,84% de los votos en las Elecciones Legislativas del 2025. Pero en ese entonces, Hacemos por San Juan no logró cerrar ningún acuerdo electoral, pese a que estuvo cerca de avanzar en una alianza con sectores como el de Marcelo Arancibia.

De cara al 2027, competir en soledad sigue siendo una posibilidad para el espacio, mientras que puertas adentro el foco está puesto en avanzar con la conformación de autoridades departamentales. En paralelo, el próximo 27 de mayo se realizará un encuentro nacional para definir nuevas autoridades partidarias y no se descarta la participación de dirigentes sanjuaninos.

Pese a que la idea sería respetar las alianzas electorales nacionales, desde Hacemos por San Juan no descartan conformar un frente local. El diálogo está abierto con diferentes sectores, como La Libertad Avanza (LLA) y también con el secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo (CGT) en San Juan, Eduardo Cabello. Si bien el diputado provincial podría encasillarse como justicialista, lo cierto es que está trabajando a nivel nacional con la posible candidatura del líder religioso Dante Gebel. Esta postura lo posicionaría en la "vereda del medio", entre el presidente Javier Milei y el kirchnerismo, lugar que hoy por hoy también ocupan Schiaretti y otros dirigentes como Mauricio Macri.

El proyecto de ley de reforma electoral de Baistrocchi

Uno de los objetivos legislativos de este 2026 es cambiar el sistema electoral en San Juan, eliminando el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), aprobado en el 2022. En este contexto, Baistrocchi presentó un proyecto que podría convivir con los del bloquismo y el que podría presentar el oficialismo, en el que se propone implementar la boleta única de papel, establecer debates obligatorios entre candidatos y fijar una fecha estable para las elecciones provinciales.

El proyecto también incluye que quienes aspiren a cargos ejecutivos deban presentar previamente un plan de gobierno, con el objetivo de que la ciudadanía conozca qué propone cada candidato antes de votar. Además, el proyecto incorpora una “agenda ciudadana” dentro de la boleta para que los electores puedan señalar las principales prioridades de gestión, como seguridad, salud, educación o minería. Según explicó Baistrocchi, la intención es “darle más contenido” a las campañas y generar mayor transparencia y previsibilidad en el sistema electoral sanjuanino.

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