Causa Cuadernos: Bacigalupo ratificó que Centeno le entregó las anotaciones que originaron la causa

El ex efectivo de la Policía Federal Jorge Bacigalupo confirmó que el ex chofer Oscar Centeno le entregó las anotaciones de los cuadernos que originaron la causa y que él, a su vez, se las entregó a Diego Cabot, quien era su vecino e inició la investigación periodística.

“ Centeno , en un momento dado me pide si le puedo guardar un material, una caja, papelería que tenía, porque como estaba en problemas con su ex mujer Hilda Horovitz, tenía miedo de que esto trascendiera . Le dije: ‘Sí, traela’. Me entrega una caja de cartón , perfectamente cerrada, con cinta de embalar, y yo la tengo durante aproximadamente un año y medio , hasta los primeros días de enero del 2018 ″, testimonió Bacigalupo .

El ex agente, continuó con su relato, y aseguró que "no abrió la caja" pero sostuvo que "tenía una idea clara de lo que había adentro” porque cuando le preguntó a Centeno "qué era eso", el ex chofer respondió que se trataba de "todas las anotaciones" que había hecho "día a día" sobre su trabajo.

Respecto al periodista Cabot, del cual declaró que era vecino, indicó que “primero conversó con la que en ese momento era su esposa" y luego con él para que accediera a esa caja: "Está a tu disposición si querés venir a verla”, le comentó Bacigalupo en ese entonces.

“La caja estaba en poder de Cabot. Lo llamo y le digo que me la tiene que devolver porque Centeno me la está reclamando. Lo entretuve a Centeno con excusas hasta que Cabot me trae la caja un día. Centeno estaba en mi casa. Cabot llega, bajo, me entrega la caja abierta. Subo y se la doy a Centeno, me reprocha que la caja está abierta y le respondí: ‘Es lógico, ¿cómo no va a estar abierta? Yo tenía que saber lo que había adentro’. Entonces me dijo: ‘Vos estuviste haciendo negocios con esto’ y ahí le pedí que se fuera. Se fue, se llevó la caja con los cuadernos y no lo volví a ver ni hablar con él. Lo vi en una circunstancia en el juzgado de Bonadio, donde había ido a ampliar una testimonial", manifestó en su testimonio.

Luego de ocho horas de declaración, y después de un cuarto intermedio, el tribunal decidió que la audiencia continuará el próximo martes 26, donde el expolicía seguirá respondiendo a la indagatoria.