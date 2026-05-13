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Robo en Pocito

Otro asalto contra un conductor de DiDi motos y de nuevo en el barrio Teresa de Calcuta

El atraco se produjo la noche del martes. Fue atacado por dos ladrones que le robaron la recaudación y su celular.

Imagen ilustrativa

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Otro conductor de DiDi motos fue víctima de un nuevo asalto en el ya conocido barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Como en ocasiones anteriores, se trató de una emboscada contra un chofer que ingresó al lugar para buscar un pasajero. A punta de revólver le robaron dinero de la recaudación, documentación personal y el teléfono celular.

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El violento episodio se registró el martes, pasadas las 22, en el interior del barrio Teresa de Calcuta. La víctima fue identificada por fuentes judiciales como Santiago Carrasco, de 18 años, quien trabaja como conductor de la aplicación DiDi motos. Según denunciaron en la Subcomisaría Buenaventura Luna, el joven había llegado hasta la Manzana P, entre calles Laprida y Picasso, para concretar un viaje solicitado mediante la plataforma.

Siempre de acuerdo a las fuentes, cuando arribó al lugar fue sorprendido por dos delincuentes. Uno de ellos extrajo un arma de fuego tipo revólver y lo amenazó, mientras el otro le revisó las pertenencias. En cuestión de segundos le sustrajeron un teléfono celular, la billetera con 30.000 pesos en efectivo y distinta documentación personal, para luego darse a la fuga.

Tras el asalto, Carrasco se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna para radicar la denuncia y aportar datos sobre los atacantes. En el caso tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el hecho.

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