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Munisaga suma una aliada: el pase dentro del Concejo de Rawson con ritmo cuartetero

La hermana del “Yeyo”, Gabriela Sosa, abrió su bloque propio en el Concejo Deliberante rawsino con miras hacia el 2027. “Era tiempo de tomar mis propias decisiones”, aseguró.

Por Ana Paula Gremoliche
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Continúan los movimientos en el peronismo sanjuanino de cara al 2027. Esta vez fue en el Concejo Deliberante de Rawson, donde la concejal de San Juan Vuelve, Gabriela Sosa, armó su propio bloque llamado “Rawson en movimiento”. Según indicó la hermana del reconocido músico cuartetero, Roberto “Yeyo” Sosa, no se trata de un alejamiento para con los referentes del giojismo, sino que es una decisión personal para trabajar rumbo a las próximas elecciones. Aunque hasta ahora no hubo grandes tensiones entre los concejales de Somos Rawson, alineados con el intendente, y el sector giojista dentro del peronismo local, el movimiento representa un respaldo político para Carlos Munisaga, ya que la edil aseguró que actualmente trabajan en su proyecto.

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Sosa explicó que este movimiento se sustenta en la proyección que pueda tener el proyecto de su hermano el próximo año. Sin embargo, no significa que “esté todo mal” con Juan Carlos Gioja y con sus excompañeros de bloque, Romina Ríos y Maximiliano Alessi. “Era momento de poder tomar mis propias decisiones”, dijo la edil.

En este contexto, contó que, independientemente de candidaturas o proyecciones de cara al 2027, hoy por hoy trabajan en conjunto con Munisaga. Esto significa, desde el punto de vista político, la suma de una aliada dentro del Concejo.

Cabe recordar que Sosa llegó al Concejo Deliberante bajo la candidatura de “Yeyo” y compitió en 2023 dentro del sublema San Juan Vuelve. En esos comicios también participaron bajo el mismo espacio Juan Carlos Gioja, mientras José Luis Gioja era candidato a gobernador.

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