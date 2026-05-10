Rescataron a una mujer que quedó atrapada tras volcar en un canal en Rawson

Una mujer de 35 años fue rescatada con vida este domingo por la tarde luego de que el vehículo en el que circulaba volcara dentro de un canal de riego en Rawson.

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El hecho ocurrió en calle 7, antes de Ruta 40, y el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta. Según informaron fuentes policiales, el móvil Halcón P01, integrado por el cabo Jabes Medina y el cabo Santiago Chirino, llegó al lugar tras recibir un aviso sobre el siniestro.

Al arribar, los uniformados encontraron a la conductora atrapada en el interior del automóvil y pidiendo auxilio. Con la colaboración de personal de salud, rompieron una de las ventanillas del vehículo y lograron extraerla del habitáculo.

La mujer, domiciliada en el barrio Obrero de Rawson, fue trasladada en ambulancia hasta un hospital. De acuerdo al parte policial, se encontraba consciente al momento de ser asistida y derivada para una mejor atención médica.