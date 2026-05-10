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Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

La víctima fue identificada como Alejandra Melina Bustos. El siniestro ocurrió en la intersección de Vidart y San Martín y el conductor del auto quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Alejandra Melina Bustos fue identificada como la motociclista que perdió la vida este domingo luego de un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Vidart y San Martín, en el departamento Pocito.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13:10 y es investigado como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Según las primeras actuaciones, Bustos circulaba en una motocicleta 110cc por calle Vidart en sentido norte-sur, mientras que detrás de ella transitaba Enrique Putelli Dávila, al mando de un Fiat Cronos Drive.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conductor habría intentado sobrepasar a la motociclista por la izquierda y, cuando la mujer giró hacia el este para ingresar a calle San Martín, se produjo el impacto contra el lateral derecho de la moto. A raíz del choque, Bustos cayó al asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar.

En la escena trabajó personal de Subcomisaría Buenaventura Luna, Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales. La causa quedó en manos del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

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