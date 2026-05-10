Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Alejandra Melina Bustos fue identificada como la motociclista que perdió la vida este domingo luego de un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Vidart y San Martín, en el departamento Pocito.
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La víctima fue identificada como Alejandra Melina Bustos. El siniestro ocurrió en la intersección de Vidart y San Martín y el conductor del auto quedó detenido.
Alejandra Melina Bustos fue identificada como la motociclista que perdió la vida este domingo luego de un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Vidart y San Martín, en el departamento Pocito.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:10 y es investigado como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Según las primeras actuaciones, Bustos circulaba en una motocicleta 110cc por calle Vidart en sentido norte-sur, mientras que detrás de ella transitaba Enrique Putelli Dávila, al mando de un Fiat Cronos Drive.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conductor habría intentado sobrepasar a la motociclista por la izquierda y, cuando la mujer giró hacia el este para ingresar a calle San Martín, se produjo el impacto contra el lateral derecho de la moto. A raíz del choque, Bustos cayó al asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar.
En la escena trabajó personal de Subcomisaría Buenaventura Luna, Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales. La causa quedó en manos del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.