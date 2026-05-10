Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

El intenso viento Zonda que azotó a la provincia el pasado miércoles dejó una huella de daños materiales en distintos sectores, y el Aeroclub San Juan, ubicado en Pocito, fue uno de los damnificados. La fuerza de las ráfagas, que en esa zona suelen golpear con mayor violencia debido a la geografía abierta, provocó el derrumbe de una parte de la pared que limita al oeste del predio.

El muro, que cumple una función clave de seguridad y delimitación del sector de hangares y pista, no resistió la presión del viento y cedió, dejando un importante hueco en el perímetro de la institución. Según las primeras evaluaciones, el colapso se produjo debido a la combinación de la antigüedad de la estructura y la violencia de las ráfagas que descendieron de la precordillera.

A pesar de la espectacularidad del derrumbe, no hubo que lamentar personas heridas ni daños en las aeronaves que se encontraban resguardadas en los hangares cercanos. Sin embargo, el sector afectado quedó expuesto, por lo que se debieron tomar medidas de seguridad inmediatas para evitar el ingreso de personas ajenas a la institución.

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