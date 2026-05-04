Un colectivo de la línea 204 fue atacado a piedrazos mientras circulaba en Pocito

Imagen ilustrativa.

Un colectivo de la línea 204 fue atacado mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo. El hecho se produjo en el sector de Vidart y Calle 5, en el departamento Pocito, cuando personas cuya identidad se desconoce arrojaron un objeto contra el vehículo.

Según expresaron desde Radio del Sur, el impacto se localizó en la parte posterior de la unidad, provocando la destrucción total de la luneta trasera. El incidente produjo una situación de alerta entre las personas que se encontraban en el interior del transporte ante el riesgo de posibles lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos como consecuencia del ataque. La investigación del caso se encuentra en curso para determinar las responsabilidades del hecho.

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