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Repercusiones

"Su muerte no puede quedar en la nada": qué dijo la hija de la mujer fallecida tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador

El mensaje fue publicado el martes, en la previa del fallo que condenó al chofer a 2 años y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación. Había apuntado contra la falta de respuestas y exigió “consecuencias reales” por la muerte de su madre, Graciela Reina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia, al momento de ver el video del choque.

La familia, al momento de ver el video del choque.

Tras conocerse la condena contra el colectivero imputado por la muerte de Graciela Reina, tomaron relevancia las expresiones públicas que había realizado su hija un día antes del fallo. El martes, en la previa de la resolución judicial, Graciela Rosales compartió en sus redes sociales una nota publicada por Tiempo de San Juan y escribió un mensaje cargado de angustia y reclamo.

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“La justicia no puede ser solo papeles cuando lo que me falta es mi mamá. No es un caso más, es la persona que me sostenía todos los días, y lo que pasó no se puede minimizar”, expresó Rosales en su cuenta de Facebook, en referencia al avance de la causa.

En su publicación, la mujer también cuestionó el impacto real que podía tener la resolución judicial y apuntó contra la falta de respuestas: “A mí me dejaron un vacío que no se llena nunca, mientras del otro lado todo sigue como si nada. No quiero excusas ni silencio, quiero que se hagan cargo y que haya consecuencias reales”.

El mensaje concluye con un pedido explícito de justicia: “Porque a mi mamá nadie me la devuelve, pero su muerte no puede quedar en la nada. Que esto les pese, que no puedan mirar para otro lado y que, por una vez, la justicia esté a la altura”.

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El fallo judicial y la condena

Un día después de esas expresiones, este miércoles, el juez de Garantías Javier Figuerola resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, Esequiel Fabián Figueroa.

Como resultado, el colectivero fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitado para conducir por el término de seis años, al ser hallado responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La resolución se dio pese a la oposición de la querella, encabezada por la abogada María Sofía Valenzuela, quien sostuvo que el hecho debía encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual y no como un caso de imprudencia. Además, rechazó el juicio abreviado al considerar que la causa debía avanzar a un debate oral.

El hecho y las pruebas clave

El siniestro ocurrió el pasado 7 de abril en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, en el microcentro sanjuanino. Según la reconstrucción oficial, Reina, de 71 años, cruzaba la calzada cuando fue embestida desde atrás por un colectivo de la Red Tulum que realizaba una maniobra de giro. A raíz del impacto, la mujer sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Rawson, donde falleció horas después.

Durante la investigación, una de las pruebas centrales fue el registro de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del choque. Las imágenes fueron exhibidas en audiencia, generando escenas de profundo dolor entre los familiares de la víctima.

Asimismo, se conoció que el conductor dio positivo en cocaína, aunque los estudios posteriores no permitieron determinar si se encontraba bajo los efectos de la sustancia al momento del hecho.

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