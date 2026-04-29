Bombero y estudiante: dolor en Caucete por la muerte del jornalero en el vuelco en Sarmiento

La muerte de Jorge Chávez , el jornalero de 28 años que perdió la vida tras el vuelco de un camión en Sarmiento , sigue generando muestras de dolor en Caucete, donde el joven era conocido tanto por su compromiso con el estudio como por su vocación de servicio.

Desde la comunidad educativa del ISTPEIF Agrotécnica Gonzalo Alberto Doblas lo despidieron con un sentido mensaje: “Con profundo pesar despedimos a nuestro querido alumno Jorge Chávez. Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento. QEPD”.

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A ese reconocimiento se sumó el de los Bomberos Voluntarios de Caucete, institución de la que formaba parte como cabo. “Lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Daniel Chávez, quien era cabo. Te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”, expresaron.

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El accidente y la investigación en curso

El fallecimiento del joven ocurrió este martes por la mañana, alrededor de las 9, en la localidad de Las Lagunas, en Sarmiento. Chávez viajaba en la caja de un camión Mercedes Benz junto a otros trabajadores rurales que se dirigían a cumplir tareas de cosecha, cuando el vehículo volcó en inmediaciones de calle Bufano (Ruta Provincial 268). Como consecuencia del siniestro, seis personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

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La tragedia, que volvió a poner en discusión las condiciones de traslado de los trabajadores rurales, es investigada por la UFI de Delitos Especiales. En ese marco, el conductor del camión, identificado como Víctor Ramón Calivar Castro, fue detenido y podría ser imputado por homicidio culposo, a la espera de los resultados de las pericias que determinarán las causas del vuelco.