Confirman que el joven agredido con un ladrillo en Rawson fue víctima de un asesinato

La investigación por la muerte de Cristian Castro ha dado un giro definitivo tras conocerse los resultados de la autopsia forense. Los especialistas confirmaron que el joven de 32 años falleció a causa de un traumatismo craneal severo derivado de una agresión directa, lo que permite a la justicia caratular la causa formalmente como homicidio.

El inicio de esta trágica secuencia tuvo lugar en la madrugada del pasado 18 de abril, en las inmediaciones del Barrio Alameda. Según los datos que integran el expediente, el agresor -conocido en el ambiente delictivo como el "Judas"- habría intentado ingresar a una vivienda, situación que desencadenó una trifulca. En medio del enfrentamiento, el sospechoso utilizó un trozo de ladrillo oculto dentro de una remera y, mediante maniobras similares a las de una boleadora, impactó violentamente en la frente de Castro.

Pocas horas después del ataque, al mediodía de ese mismo 18 de abril, el "Judas" fue aprehendido por personal policial. Sin embargo, su detención inicial no estuvo vinculada al golpe contra Castro, sino a una contravención. Al verificar sus antecedentes en la base de datos, los efectivos constataron que poseía un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Delitos Contra la Propiedad. Por esta causa anterior, el sujeto fue condenado de forma inmediata a un año de prisión efectiva, razón por la cual ya se encontraba en el Servicio Penitenciario al momento del desenlace fatal de la víctima.

Cristian Castro permaneció internado en estado crítico en el Hospital Rawson durante nueve días, luchando por su vida hasta el pasado 27 de abril, fecha en que se produjo su fallecimiento. Con el deceso, la justicia solicitó la autopsia que hoy arroja luz sobre la mecánica del hecho: la muerte fue violenta y el traumatismo fue provocado directamente por el impacto del proyectil contundente.

Con estos nuevos elementos, la situación procesal del "Judas" se agrava considerablemente. Mientras cumple su condena previa por delitos contra la propiedad, ahora deberá enfrentar un proceso penal por asesinato, sustentado en el informe médico legal que confirmó la relación directa entre el ladrillazo recibido y el fin de la vida de Castro.