Regalías mineras: la propuesta de un referente sanjuanino que abre un nuevo debate

Capello expuso ante un auditorio vinculado a la actividad minera y puso el foco en competitividad, impuestos y condiciones para atraer inversiones.

En un contexto donde la minería vuelve a posicionarse como una de las grandes apuestas económicas del país -y especialmente con el cobre en San Juan-, un ex diputado sanjuanino lanzó una propuesta fuerte para cambiar el esquema de regalías que se cobran a las mineras.

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Se trata de Mario Capello , quien en términos simples sugiere que las empresas mineras paguen más cuando ganan más, y menos cuando los márgenes son más ajustados.

El también exsubsecretario de Desarrollo Minero de la Nación y pieza clave en el grupo Sarmiento (que integran referentes del sector minero, político y ambiental); dio a conocer su propuesta de modificar de raíz el esquema en Argentina ante un escenario afín al sector: fue durante una disertación en el ciclo “Hablemos de lo que viene”, organizado por el diario salteño El Tribuno.

Un cambio de fondo en las regalías

Capello cuestionó el modelo actual, basado en cobrar a las mineras un porcentaje del 3% sobre el valor de venta (Ad Valorem) de los metales que produce, y planteó avanzar hacia un sistema progresivo y móvil, en función de la rentabilidad de cada proyecto.

Según explicó, este tipo de esquemas ya fue adoptado por países como Chile y Perú, lo que les permitió ajustar la carga fiscal según el contexto económico de cada emprendimiento.

A modo de ejemplo, sostuvo que en escenarios de precios internacionales elevados —como ocurre actualmente con el cobre— un sistema progresivo permitiría incrementar significativamente los ingresos por regalías para las provincias.

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REGALIAS: "Debemos abandonar el esquema basado en % sobre el valor de venta Ad Valorem, e ir hacia un modelo progresivo y móvil, según la rentabilidad del proyecto". Mario Capello



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Presión impositiva bajo la lupa

Otro de los ejes centrales de su exposición fue la estructura tributaria que enfrenta la actividad minera. Capello apuntó especialmente contra el impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como distorsivo, y sugirió analizar su eliminación en nuevos proyectos como una forma de mejorar la competitividad.

Según su mirada, este tipo de tributos termina trasladándose a lo largo de toda la cadena productiva, encareciendo los costos finales y afectando la viabilidad de las inversiones.

El rol del RIGI

El exfuncionario también destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para generar condiciones más atractivas para el desembarco de capitales. En ese marco, mencionó una serie de proyectos mineros de gran escala -entre ellos Los Azules, El Pachón, Agua Rica, Josemaría, Filo del Sol, San Jorge y Taca- que, en conjunto, destacó que representan inversiones por decenas de miles de millones de dólares.

“El RIGI es una gran esperanza”, afirmó, aunque advirtió que su impacto dependerá de la implementación efectiva de los proyectos. “Sin inversiones, nuestras predicciones son una simple ilusión. Seguiremos hablando del 100% de 0”, graficó.

Impacto en la economía

Capello también puso el foco en el impacto económico integral de la minería, más allá de los ingresos fiscales directos. Puso como ejemplo el caso de la minería chilena, que entre 2010 y 2021 tuvo exportaciones por 440.000 millones de dólares en cobre, de los cuales aproximadamente 335.000 millones quedaron en su economía a través de salarios, compras a proveedores y servicios.

En ese sentido destacó la importancia de desarrollar proveedores locales y fortalecer las cadenas productivas vinculadas a la actividad, un punto clave para provincias como San Juan que están en la antesala de una ola de producción de cobre.

Ley de glaciares

En materia ambiental, el especialista se refirió a la aplicación de la Ley de Glaciares y defendió los cambios introducidos por el Congreso que permitieron establecer criterios técnicos más claros, especialmente en lo que respecta a la “significancia hídrica” de las geoformas en ambientes periglaciares.

También defendió la modificación que ahora permite a las provincias, como titulares de los recursos naturales, tener un rol central en estos procesos de definición, con el respaldo de universidades y organismos técnicos.

Sobre el cierre, Capello hizo hincapié en el carácter estratégico de la minería y en sus plazos de desarrollo, que suelen extenderse por décadas.

Puso como ejemplo que solo dos proyectos de cobre en San Juan requerirían inversiones por unos 8.700 millones de dólares, con fuerte impacto en generación de empleo, ingreso de divisas y actividad económica.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el costo de no haber desarrollado plenamente la minería en la Argentina y planteó que el desafío no es solo aprovechar los recursos, sino generar las condiciones necesarias para que las inversiones se concreten.