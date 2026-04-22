miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

Tensión en Guandacol por el bloqueo judicial a Vicuña: vecinos denunciaron que los dejaron sin trabajo

La Justicia riojana frenó el corredor logístico hacia el proyecto minero por 30 días. Exigen respuestas urgentes al gobernador de la vecina provincia, Ricardo Quintela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vicuña

La conflictividad en el departamento Felipe Varela de la provincia de La Rioja ha alcanzado un punto crítico. La disputa judicial por el acceso al Proyecto Vicuña ha trascendido el ámbito legal y se ha convertido en un complejo conflicto social en la localidad de Guandacol. Esto se debe al bloqueo judicial respecto al uso del camino que pasa por la localidad riojana para llegar al emprendimiento minero.

Lee además
alejados de la realidad: fabian martin cruzo al gobierno de la rioja por vicuna
Declaraciones

"Alejados de la realidad": Fabián Martín cruzó al Gobierno de La Rioja por Vicuña
Camino a Vicuña cortado por la policía riojana. 
Picantes declaraciones

Vicuña: en medio del conflicto, un intendente riojano respalda la jurisdicción de San Juan

Según el medio de La Rioja "Nueva Rioja", en una asamblea pública realizada el lunes en la Plaza Principal, la comunidad emitió un contundente comunicado de prensa donde manifiestan su "profunda preocupación" por los efectos colaterales del fallo dictado por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, que dispuso la suspensión de actividades vinculadas al proyecto y el cierre del corredor logístico por un plazo de 30 días, fundamentado en cuestiones ambientales.

El medio riojano contó en su artículo que uno de los puntos más críticos que revela el documento de la Asamblea es el desplazamiento de la actividad hacia San Juan. De acuerdo a los vecinos, la operadora del proyecto ha reorientado su logística, lo que implica una pérdida inmediata de ingresos para transportistas, comerciantes y trabajadores riojanos que prestaban servicios en la zona.

Fuentes del sector minero sanjuanino han confirmado que se mantienen sus vías de acceso operativas, lo que deja a La Rioja —y específicamente a Guandacol— en una situación de desventaja competitiva y aislamiento económico mientras dure la restricción judicial.

La Asamblea de Guandacol fue clara al desmarcarse de la disputa legal técnica: "Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental; exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores", sentenciaron.

En el marco de un plan de lucha pacífica, los vecinos resolvieron:

  1. Pedido de Audiencia: Solicitar una reunión formal y urgente con el gobernador Ricardo Quintela para canalizar soluciones concretas.
  2. Acciones Legales: Impulsar medidas para visibilizar que la comunidad, aunque no es parte del expediente judicial, es la principal damnificada.
  3. Censo de Afectados: Conformar comisiones para elaborar un padrón documentado que refleje el impacto real en las familias del oeste riojano.
  4. Apoyo al Proyecto: Ratificar, mediante votación a mano alzada, el apoyo mayoritario del pueblo de Guandacol a la continuidad de las actividades del Proyecto Vicuña.

Señalaron que el malestar en Guandacol radica en lo que perciben como una falta de acompañamiento estatal ante una decisión que frena el motor económico de la región. "La comunidad reafirma su compromiso con el trabajo y el desarrollo", concluye el comunicado, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no reciben una respuesta por parte de las autoridades provinciales en el corto plazo.

Mientras tanto, el corredor logístico permanece custodiado por fuerzas policiales, tal como lo ordenó la Justicia, y el silencio en las rutas de la zona preocupa a un sector comercial que depende casi exclusivamente del movimiento minero.

Temas
Seguí leyendo

En Guandacol, vecinos y trabajadores pusieron el grito en el cielo luego del cierre del camino a Vicuña

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

El cambio del ENRE que dejó afuera a Filo del Sol no altera la hoja de ruta de Vicuña en San Juan

La mina Hualilán fortalece su respuesta ante emergencias con simulacros y capacitación

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan

El Pachón y su "clásico" de abril: el gigante chileno Luksic insiste por tercer año con el proyecto de cobre sanjuanino

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, insistió en revisar los límites entre su provincia y San Juan.
Archivo histórico y antecedentes

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación
Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes
Atención

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina
Impacto

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina