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Declaraciones

"Alejados de la realidad": Fabián Martín cruzó al Gobierno de La Rioja por Vicuña

El vicegobernador cuestionó la resolución judicial que ordena frenar el proyecto minero y apuntó a la falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Expresó que ahora analizan los pasos a seguir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La reciente decisión de la Justicia de La Rioja de hacer lugar a un planteo del gobierno provincial y restringir el uso del camino de Guandacol hacia el proyecto minero Josemaría -operado por la empresa Vicuña- generó una inmediata reacción en San Juan. El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, expresó la posición oficial y manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse rápidamente.

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“Los sanjuaninos todos tenemos un gran respeto por nuestros vecinos. Me parece que el gobierno de La Rioja está un poco alejado de la realidad, en este sentido. Nosotros lo tenemos que manejar institucionalmente y ser los organismos pertinentes quienes den una respuesta oficial a esto. Sin duda, tiene que primar el diálogo y poder resolverlo bajo ese sentido. Ojalá que esto pueda, rápidamente, pasar al olvido porque es una situación incómoda para nosotros y que creemos que no es no es lo que corresponde”, sostuvo.

El fallo fue dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una medida autosatisfactiva presentada por la Fiscalía de Estado riojana. La resolución ordena suspender actividades vinculadas al proyecto durante 30 días e impide la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una traza clave para el movimiento de personal y proveedores.

Desde La Rioja argumentan que la medida responde a un presunto riesgo ambiental. Según explicaron autoridades provinciales, el reclamo se basa en la falta de respuestas de la empresa ante pedidos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental y al uso de infraestructura vial. La magistrada consideró que existía urgencia suficiente para actuar sin escuchar previamente a la firma, con el objetivo de prevenir posibles daños.

En paralelo, desde la empresa Vicuña aseguraron que el proyecto “no está detenido” y que continúan operando con normalidad, aunque confirmaron que efectivos policiales bloquean el paso en el camino cuestionado. Además, indicaron que no fueron notificados formalmente ni de una demanda ni de la resolución judicial, lo que genera incertidumbre sobre el alcance de la medida.

El eje de la disputa radica en que, si bien el emprendimiento se desarrolla en territorio sanjuanino -a partir de la integración de los proyectos Josemaría y Filo del Sol-, utiliza rutas que atraviesan La Rioja, lo que, según esa provincia, podría generar impactos como tránsito pesado, polvo y ruido en localidades cercanas como Guandacol y Villa Unión.

En este contexto, Martín remarcó la postura de San Juan sobre la jurisdicción del proyecto: “Defendemos los derechos de nuestra provincia ya que el yacimiento o el emprendimiento minero está en San Juan. Está bien que el camino, que es alternativo es por el paso de La Rioja, pero son situaciones que vamos a solucionar. Esto, a La Rioja no le genera derecho a algo. De todas maneras, vuelvo a repetir, institucionalmente la provincia de San Juan va a buscar el diálogo con La Rioja para poder resolver esta situación”.

El vicegobernador también puso el foco en la relevancia económica de la iniciativa minera. “Va a beneficiar no solamente a los sanjuaninos, sino a todo el país. Con el RIGI se crearon mejores expectativas, más competitividad y la Nación va a recaudar poco menos de un 30% de lo que se genere. Además, la mayoría de esa recaudación se va a coparticipar entre las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos, incluido La Rioja, van a tener beneficios de los proyectos mineros”, afirmó.

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