Los candidatos de apellido histórico que suenan, la teoría sobre el freno de Vicuña, una vuelta y la macumba política

Comunicado "La paciencia se ha agotado": mineros riojanos en pie de guerra por el freno a Vicuña

No se habla de campaña públicamente; pero puertas adentro, en todos los espacios políticos están movimiento fichas para posicionar a los mejores hombres y mujeres en los departamentos. Los bloquistas quieren sacar a jugar tres apellidos con tradición en el 2027.

Para Rivadavia, suenan dos dirigentes que no se han medido en las urnas aún pero que tienen experiencia en sangre. Se trata de “Polito” Bravo, nieto del exgobernador Leopoldo Bravo e hijo del embajador argentino en Rusia, “Polo” Bravo. Sería su primera experiencia en el territorio, por más que volvió al partido de la estrella hace unos años. El otro que suena para el departamento es Eduardo Bazán Agrás, apellido que cimenta la historia bloquista. Una curiosidad: Bravo y Bazán Agrás son cuñados, ambos casados con las hermanas Agustina y Luli Brisighelli.

El tercer nombre que suena para competir es el de Federico Rizo, hijo de Pedro, uno de los hombres de confianza de don Leopoldo. En las legislativas, compitió como tercer candidato a diputado nacional y renunció a su banca luego del declinamiento de Fabián Martín.

En otro orden de temas, el intendente de Zonda, Miguel Atampiz, es conocido por ser un hombre con poca tendencia a la oralidad. Sus discursos de apertura de sesiones duran apenas unos minutos. Por esta característica tan propia, se supo que fue bautizado “Pocas palabras”.

La macumba en Jáchal

A fines de marzo se dio a conocer un hecho con un tinte de realismo mágico. En Jáchal, un hombre intentó denunciar en la Segunda Circunscripción que había hallado en su casa una “macumba” con fotos de personalidades destacadas tanto del departamento como del Gran San Juan. La escena incluía velas y amuletos de todo tipo.

Según trascendió, los propietarios de la vivienda quisieron radicar la denuncia, pero al no configurarse un delito como tal, fueron derivados a la Justicia de Paz.

Enojo oficial

En el Gobierno aseguran que se veían venir la movida desde La Rioja, que terminó imposibilitando usar el camino de ingreso a Vicuña que va por esa provincia. En estricto off, aseguraron que le habían advertido a la empresa para que acelerara con la obra del camino por San Juan pero que no obtuvieron las respuestas esperadas en tiempo y forma.

A la bronca que mastican con la multinacional, se le suma una teoría que convence a muchos dentro de Cambia San Juan. “El peronismo de San Juan opera para poner palos en la rueda vía Quintela es obvio y evidente, quieren hacer lo posible para que esto no arranque”, especularon.

¿Vallejos peronista?

El empresario Sergio Vallejos fue candidato a gobernador bajo el lema Unidos por San Juan, que contuvo a Marcelo Orrego, Marcelo Arancibia y Eduardo Cáceres. Luego hubo ruptura con el oficialismo y en las legislativas compitió con Evolución Liberal en soledad. Hubo runrún de cafetín esta semana porque se supo que Vallejos estaría interesado en unirse al peronismo. “Volver a los orígenes”, se escuchó decir por ahí. Habrá que ver.

El team legislativo combinado

Desde el inicio de este 2026, un team legislativo empezó a llamar la atención por su peculiar forma de vestir. Se trata del equipo del diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, quienes deciden ir vestidos con el mismo color a algunas sesiones.

El team del FR; compuesto por Aranda, Alejandra Cáneva, Gabriel Castro, Gabriela Díaz y Yamila Cabrera; inauguró modalidad en la sesión extraordinaria que se celebró para aprobar el convenio de la Ruta 20. En ese entonces, se vistieron todos de azul, el color distintivo del partido.

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Pero esa no fue la única vez. También eligieron el color verde, para celebrar el Día del Clima; y el rojo, para conmemorar el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.

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Según indicaron desde el partido, la iniciativa consiste en vestirse con colores específicos en determinadas jornadas como forma de visibilizar y acompañar distintas causas sociales. Desde lo visual, la decisión llamó la atención en la Legislatura.